Fruto de lo anterior, se caracterizó a 891 contribuyentes únicos, de los cuales 860 reportaron algún nivel de afectación: 526…

Para esto se realizó un diagnóstico focalizado en las zonas con mayor afectación. Gracias a este se logró un contacto directo para verificar la situación de las diversas actividades económicas.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que adelanta una estrategia para identificar y brindar alternativas de pago a los contribuyentes afectados por el terremoto del 10 de agosto en el Valle del Cauca.

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DIAN ofrece alternativas de pago a los afectados por el terremoto

Fruto de lo anterior, se caracterizó a 891 contribuyentes únicos, de los cuales 860 reportaron algún nivel de afectación: 526 continúan operando de manera parcial, 190 lo hacen con dificultades, 127 mantienen una suspensión temporal y 48 cerraron operaciones.

También se encontró que una parte importante de los afectados sigue sin aparecer en el Registro Único de Damnificados (RUD), dato clave para continuar articulando la atención institucional.

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“Entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre pasados, la entidad desarrolló jornadas de atención y orientación en las que atendió a 349 contribuyentes y contactó a 112 personas con procesos pendientes o penalizables. Durante estas actividades se tramitaron 59 solicitudes de facilidad de pago, se registraron 51 compromisos de pago y se realizó el seguimiento a 19 facilidades en curso, gestiones asociadas a obligaciones cercanas a los COP 87.750 millones”, informó la DIAN.

La dirección subrayó que las personas que resultaron damnificadas se pueden acoger a los beneficios contemplados en el Decreto 1419 de 2026.

“Con estas acciones, la entidad ratifica su compromiso de brindar una atención oportuna y cercana a la ciudadanía, priorizando alternativas viables de normalización frente a situaciones de emergencia”, concluyó.

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