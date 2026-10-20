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DIAN subasta joyas, piedras preciosas y relojes: cómo participar

La subasta se realiza mediante la plataforma virtual de El Martillo, del Banco Popular. 

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Redacción Economía
EL CAIRO (EGIPTO), 17/02/2026.- Selección de anillos de oro en una joyería en el bazar cairota de Jan el Jalili. EFE/Rosa Soto
(Imagen de referencia). Los bienes subastados se encuentran en Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Pereira.
Foto: EFE - Rosa Soto

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció que, hasta el 23 de octubre, realizará una subasta pública de joyas, metales preciosos, piedras preciosas y relojes.

La subasta se realizará de forma virtual, mediante la plataforma de El Martillo, del Banco Popular.

Los bienes subastados se encuentran en Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Pereira. Estos corresponden a mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono a favor de la Nación.

En El Martillo, los interesados pueden consultar el catálogo de productos, así como revisar el número del lote, el precio base, las características y las condiciones de compra.

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“Para presentar ofertas se requiere una cuenta bancaria habilitada para pagos por PSE y constituir el depósito correspondiente. Las orientaciones generales sobre el procedimiento están disponibles en la nota explicativa publicada por la DIAN en julio de 2026”, detalló la DIAN.

La dirección recomendó consultar los impuestos, las comisiones y la documentación exigida para cada lote. Tenga en cuenta que los bienes se venden en el estado en el que se encuentran, por lo que es importante revisar con detenimiento las fotografías y descripciones, así como asistir a las exhibiciones que se encuentran habilitadas.

La dirección hace un llamado a la ciudadanía para prevenir los fraudes que se distribuyen mediante redes sociales suplantando la imagen de la DIAN.

“El registro, los depósitos y las ofertas se realizan mediante los mecanismos oficiales de El Martillo. No se debe consignar dinero en cuentas personales ni atender solicitudes de pago de supuestos intermediarios”, precisó.

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Por Redacción Economía

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