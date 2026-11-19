Como en otras grandes urbes, el transporte público es el eje de la estrategia de movilidad de la capital china. La ciudad cuenta con uno de los sistemas de metro más extensos del mundo, compuesto por 30 líneas en operación, 540 estaciones y una red que se extiende a lo largo de 909 kilómetros, por la que se realizan cerca…

¿Cómo se mueve una ciudad de casi 22 millones de habitantes? Esta es una pregunta que Beijing lleva años intentando responder y para la que, en el camino, ha desarrollado distintas soluciones de la mano de empresas como DiDi.

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Como en otras grandes urbes, el transporte público es el eje de la estrategia de movilidad de la capital china. La ciudad cuenta con uno de los sistemas de metro más extensos del mundo, compuesto por 30 líneas en operación, 540 estaciones y una red que se extiende a lo largo de 909 kilómetros, por la que se realizan cerca de 10 millones de viajes cada día.

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Beijing se destaca por mostrar lo que sería el futuro de la movilidad. Pero este no se ve como en las películas, en las que hay autos voladores y drones perfectamente sincronizados atravesando el cielo. Aquí la innovación responde a una regla: resolver las necesidades de las personas.

Un ejemplo de esto está en los barrios. Aunque los sistemas de metro son una de las formas más eficientes de movilizar grandes cantidades de personas, en muchos escenarios los usuarios enfrentan dificultades para llegar hasta las estaciones. Es allí donde entran en juego otras soluciones de movilidad, como los sistemas de bicicletas compartidas, los cuales conectan las viviendas con las entradas del metro, resolviendo así esos trayectos de última milla.

Este servicio exige que cada mañana se distribuyan decenas de miles de bicicletas en las zonas residenciales. Es habitual ver enormes camiones cargados de estas recorriendo la ciudad, mientras los trabajadores las descargan una a una para dejarlas a disposición de los usuarios. Estos solo necesitan escanear un código QR para alquilarlas y utilizarlas en sus desplazamientos diarios, ya sea para ir al trabajo o regresar a casa.

Pero este es apenas uno de varios escenarios posibles. ¿Y si, por alguna razón, lo más conveniente para una persona no es alquilar una bicicleta, tomar un bus o desplazarse en metro? El abanico de posibilidades es considerablemente amplio y es precisamente allí donde cobra valor contar con una variedad de soluciones de movilidad.

DiDi, la compañía que abrió las puertas de sus oficinas en China a El Espectador para conocer de primera mano su operación, busca consolidarse como una superapp: una plataforma digital que integra múltiples servicios y funciones de uso cotidiano en un mismo lugar. Según explica la empresa, su propósito es hacer que los desplazamientos y los servicios de movilidad en grandes ciudades sean más asequibles, convenientes y accesibles para un mayor número de personas.

Su estrategia no consiste en diseñar soluciones en China para después incorporarlas en otros países. Entienden que cada ciudad tiene sus propias dinámicas, cultura y necesidades, por lo que es posible que algo que es un éxito en Beijing no lo sea en Bogotá, y viceversa.

Parte de los criterios que orientan la toma de decisiones de la compañía se enmarcan en lo que denominan “innovación responsable”. Este concepto parte de una premisa: que algo sea novedoso o atractivo desde el punto de vista tecnológico no significa necesariamente que responda a una necesidad. Para que una innovación sea útil, debe contribuir a reducir los costos de movilidad, hacer que el servicio sea más conveniente, ampliar su disponibilidad a un mayor número de personas o mejorar la seguridad. Si cumple al menos uno de estos criterios, la empresa considera que tiene utilidad.

El futuro se proyecta eléctrico

En China se hizo un esfuerzo considerable para tener una cantidad de estaciones suficiente para atender la demanda creciente de vehículos eléctricos.

Uno de los principales problemas que tiene la movilidad basada en combustibles fósiles es la contaminación. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), entre 2015 y 2025 las emisiones directas del sector del transporte por carretera aumentaron casi un 10 %, mientras que la actividad vehicular (kilómetros recorridos) se incrementó en casi un 25 %.

Esto tiene un impacto en la salud pública. El Banco Mundial señala que a los contaminantes del transporte terrestre (especialmente el material particulado de 2,5 micras o menos) se le atribuyeron unas 311.000 muertes prematuras a nivel mundial en 2021, con un costo para el bienestar económico de USD 385.000 millones. A nivel local, cifras de SaluData muestran que en 2024 más de 2.800 muertes en Bogotá se atribuyeron a la exposición de largo plazo a la contaminación del aire.

Para la movilidad en China este es un tema que ha ganado protagonismo en los últimos años, en parte por los desafíos ambientales que enfrentan sus grandes ciudades. Beijing, por ejemplo, llegó a figurar entre las urbes con mayores problemas de contaminación atmosférica. Una de las imágenes que mejor representaba esta problemática era la de multitudes que recorrían las calles con mascarillas, en un intento por protegerse del smog.

Hoy el panorama ha cambiado. Aunque todavía circulan vehículos de combustión, es evidente el protagonismo que han ganado los denominados vehículos de nueva energía, una categoría que incluye los eléctricos de batería y los híbridos enchufables. En las calles es fácil distinguirlos por el color de sus placas: las de los vehículos de combustión son azules, mientras que las de los otros son verdes.

En China, más del 74 % de los vehículos que operan en DiDi son eléctricos, lo que equivale a más de 6,5 millones de unidades.

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Para llegar a ese punto, la empresa se asoció con un fabricante, en un proceso que no solo implicó un desafío técnico, sino también cultural, pues muchos conductores se preguntaban si la batería de ese auto se iba a deteriorar rápidamente, si su mantenimiento sería costoso o si al cabo de algunos años podrían llegar a revenderlo.

Pero también les preocupaba las dificultades para encontrar lugares de carga, ya que esa infraestructura no estaba lo suficientemente desarrollada.

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Beijing no contaba con los suficientes puntos de carga para abastecer los vehículos, lo que demandó un esfuerzo considerable para instalar electrolineras en instalaciones públicas.

Expertos consultados por El Espectador señalan que en una ciudad como Bogotá puede tener cerca de 30.000 vehículos eléctricos matriculados, pero solo disponer de 220 electrolineras públicas, cuando el estándar internacional dicta que por cada 10 vehículos de este tipo debería existir una estación de carga. Es decir, en esta materia hoy hay un déficit cercano a las 3.000, sin tener en cuenta el crecimiento que ha demostrado la venta de vehículos eléctricos.

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Como lo explica el director general de KIA Colombia, Jorge Neira, el año pasado uno de cada cuatro vehículos que se vendieron en el mundo fueron 100 % eléctricos. Una cifra que no solo se traduce en la comercialización de 20 millones de unidades, sino también en el ahorro de 1,7 millones de barriles diarios de petróleo que dejan de contaminar el planeta. Para 2030 la proyección apunta a una disminución de cinco millones de barriles diarios.

Para él, es necesario que el Gobierno defina una hoja de ruta que facilite la inversión privada. En Colombia, aunque una electrolinera puede rondar los COP 60 millones, ponerla en funcionamiento puede requerir otros COP 300 millones por los trámites de importación y lo complejo que es conectarla al sistema eléctrico. Aunque no se ve como algo imposible, sí son diversos los obstáculos que habría que superar para que la movilidad eléctrica se siga consolidando.

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En China, el acceso a estos puntos de carga se proyecta hacerse más sencillo mediante sistemas en los que los usuarios pueden reservar los espacios de carga mediante una aplicación, con lo que se evitarían las largas filas.

También hay servicios donde el proceso se hace más rápido, con soluciones como intercambio de baterías y opciones de carga ultrarápida en la que se puede abastecer un vehículo hasta el 90 % de su capacidad en tan solo cinco minutos.

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Vehículos que se manejan solos

En ciudades como Beijing, los usuarios de plataformas como DiDi pueden solicitar vehículos autónomos.

Esta es otra apuesta futurista que es una realidad en las grandes ciudades de China. Ya es habitual ver los llamados robotaxis, los cuales se pueden pedir desde la app de DiDi.

La empresa abrió a El Espectador las puertas del centro de investigación y desarrollo de estas unidades, las cuales se fabrican en colaboración con otras marcas chinas como AION.

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Para funcionar, estos vehículos utilizan una extensa red de sensores que le permiten conocer su ubicación, identificar el entorno, detectar obstáculos y desplazarse por la ciudad.

Desde el interior, los pasajeros pueden ver cómo el volante se mueve solo mientras el vehículo avanza; también es posible interactuar con una pantalla en la que se ve el trayecto y el tiempo restante para llegar al destino. Con comandos de voz se le puede pedir que reproduzca música, una película o el episodio de una serie.

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Si ocurre una emergencia, se le puede solicitar al vehículo que se detenga y, de forma automática, se pone en contacto al usuario con el centro de atención en el que un humano le puede brindar ayuda.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué sentido tiene que un vehículo pueda conducirse por sí solo para una empresa que tiene en su ADN ofrecer alternativas de empleo a los conductores?

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La respuesta que ofrecen los directivos de DiDi es interesante. Según explican, la intención no es reemplazar el trabajo de los conductores, sino complementarlo en determinados escenarios. Por ejemplo, cuando en las horas pico la demanda supera la oferta de vehículos disponibles o durante las festividades nacionales, cuando muchos conductores prefieren quedarse en casa y celebrar con sus familias, pero hay personas que siguen necesitando el servicio para desplazarse por la ciudad.

Todo esto respaldado por la seguridad. Para la empresa no tiene sentido que un vehículo autónomo sea igual de seguro a uno conducido por un humano. Para que se justifique su implementación este debe ser 100 veces mejor.

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Aunque se prevé que este tipo de tecnologías llegue eventualmente a los mercados de América Latina, la velocidad con la que lo haga dependerá de diversos factores. Uno de los más importantes será el regulatorio, especialmente en Colombia, donde el debate sobre la autorización de los servicios de transporte en vehículos particulares a través de aplicaciones sigue sin resolverse.

El contraste es evidente: mientras en Colombia la discusión todavía gira alrededor de un modelo de movilidad que llegó hace más de una década, en otros países que ya superaron ese debate las preguntas apuntan hacia el futuro: cómo integrar los vehículos autónomos, qué papel tendrán en las ciudades y cómo convivirán con los conductores humanos.

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Nota del editor: Este artículo fue posible gracias a la invitación de DiDi a sus instalaciones en la ciudad de Beijing, China.

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