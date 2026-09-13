Doce años después, el campo colombiano tendrá un nuevo Censo Nacional Agropecuario

El anuncio fue hecho este domingo por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y el director del DANE, Ricardo Valencia, después de una reunión de trabajo en la que ambas entidades definieron una alianza para desarrollar el proyecto.

Colombia volverá a contar su campo. El Ministerio de Agricultura y el DANE acordaron adelantar un nuevo Censo Nacional Agropecuario, cuyos resultados estarían disponibles en 2028, para actualizar la información sobre las condiciones productivas y sociales del sector rural.

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El último censo de este tipo se realizó en 2014. Doce años después, parte de la información que sirve para diseñar políticas públicas sobre el campo proviene de aquella medición.

Ese censo encontró, entre otros datos, que 2,4 millones de personas, equivalentes al 89 % de los censados, dijeron no tener acceso al sistema financiero. El 83 % no contaba con maquinaria para sus actividades productivas y el 66 % no tenía sistemas de riego. Además, 73 % había migrado hacia centros poblados y solo 42,7 % había asistido a la escuela.

Para el Gobierno, contar con una nueva medición permitirá establecer qué cambió en esos doce años y dónde persisten las principales brechas. “Es importante actualizar todas las cifras del sector, ya que esto nos permitirá tomar mejores decisiones de política pública”, dijo Dangond.

El nuevo ejercicio incluirá información de los subsectores agrícola y pecuario y buscará fortalecer los mecanismos de recolección de datos. El Ministerio señaló que trabajará con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y utilizará como insumo las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA).

De los cerca de 6,76 millones de campesinos ocupados, 3,7 millones son trabajadores por cuenta propia y 2,7 millones se dedican al agro, según datos del DANE.

La alianza será liderada por el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, a cargo de Arturo Dajud. El DANE tendrá a su cargo el componente estadístico del proyecto.

La diferencia con 2014 no estará únicamente en tener cifras nuevas. El valor del censo estará en poder saber qué transformaciones experimentó el campo colombiano durante más de una década y, sobre todo, si las condiciones que encontró aquella medición mejoraron o simplemente cambiaron de forma.

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