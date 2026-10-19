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Dólar barato y remesas: cómo recibir dinero del exterior sin perder plata

¿Recibe plata del exterior? Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, explicó en Echemos Cuentas cómo ha cambiado la forma de recibir dinero, por qué las remesas son una parte importante de la economía colombiana, cómo esquivar las comisiones altas y por qué el dólar está en su nivel más bajo desde 2019.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Peshawar (Pakistan), 24/08/2023.- A foreign currency dealer exchanges US Dollars at a money exchange company in Peshawar, Pakistan, 24 August 2023. The US dollar on 24 August reached record high against Pakistani rupee at Rs317 mark in open market during intraday trading. The Pakistan Rupee continues to slump after the National Assembly was dissolved, handing over the powers to the caretaker Prime Minister Anwaarul Haq Kakar. The continuous free fall of rupee is narrowing gap between the interbank and open mark rates, one of the conditions laid forth by the International Monetary Fund (IMF) for its bailout package. EFE/EPA/BILAWAL ARBAB
Foto de referencia. / EFE
Foto: EFE - BILAWAL ARBAB

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Con la depreciación que ha tenido el dólar frente al peso colombiano en lo corrido de 2026, recibir remesas es recibir menos pesos por el mismo giro. Este lunes 19 de octubre, el dólar se ubica en COP 3.174,67 (Tasa Representativa del Mercado), y Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, recordó en Echemos Cuentas, el formato de finanzas personales de El Espectador, que la divisa está en su precio más bajo desde 2019. Por ello, quienes reciben plata del exterior tienen motivos para mirar con lupa cuánto les cuesta cada envío.

San…

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos. DanfeRodriguez drodriguez@elespectador.com
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