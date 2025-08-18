Dólar en Colombia: estas son las proyecciones para la tasa de cambio en agosto

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El dólar en Colombia mantiene su tendencia a la baja: el viernes pasado cerró en $4.015, $38,77 por debajo del cierre del jueves.

Para este martes, la Tasa Representativa del Mercado se ubica en $4.019,24, -0,66 % por debajo de la del viernes. En promedio, la compra de dólares en las casas de cambio está en $ 3.867 y la venta, en $ 4.000.

Como explica Daniel Velandia, Managing Director de Research de Credicorp Capital, la semana pasada la tasa de cambio arrancó sobre los $4.060, incluso llegó a $4.070, pero nuevamente retomó el sesgo bajista, principalmente por los datos económicos en Estados Unidos que afectaron la expectativa sobre el futuro de las tasas de interés.

En esa misma línea, Katherine Ortiz, de Visión Davivienda, explicó que la expectativa del mercado por un posible recorte en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) en septiembre aumentó. A nivel local, según la analista, también influyó la inflación de julio reportada el 8 de agosto: los precios aumentaron 4,9 % anual, por encima de lo esperado, lo que limitaría el espacio para que el Banco de la República pueda reducir su tasa de interés en los próximos meses.

También lea: Lo que dice el PIB sobre la salud de la economía: ¿buenas o malas noticias?

Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, explica que el dólar mostró debilidad global, con el Dollar Index (DXY) consolidándose bajo la resistencia de 98,5 puntos. “A nivel técnico, el USD/COP sigue operando por debajo de su media móvil de 50 días, reforzando el sesgo bajista mientras se mantenga debajo de $4.090″.

Lo que viene para el dólar

No es posible predecir a ciencia cierta el comportamiento del dólar, pues este depende de múltiples factores internacionales y naciones.

De acuerdo con Ortiz, de Visión Davivienda, el dólar podría navegar entre los $4.000 y $4.070, afectado principalmente por la publicación de la balanza comercial de Colombia de junio. El mercado también se mantendrá atento a los comentarios de varios miembros de la Reserva Federal, principalmente, al discurso del presidente, Jerome Powell, en el simposio económico de Jackson Hole. Sus declaraciones aclararán la expectativa de un próximo recorte en la tasa de interés de Estados Unidos.

También lea: Esta semana arranca debate del Presupuesto 2026: conozca las claves de la discusión

Jonathan Torres, banquero de inversión de Values AAA, banca de inversión de Bogotá y EE.UU., asegura que las estimaciones del mercado de divisas apuntan a que el dólar podría ubicarse alrededor de $4.043 y, eventualmente, alcanzar los $4.132 hacia inicios de septiembre. Sin embargo, a partir de los movimientos observados la semana anterior, se prevé un comportamiento estable o con ligeras bajas.

Velandia, de Credicorp, dice que esta semana se espera que los niveles de venta del dólar se ubiquen entre $4.040 y $4.070.

▶️ Los analistas consultados en la Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos, que realiza el Banco de la República, estiman que, en promedio, la tasa de cambio cerrará agosto en $4.052 y el año en $4.114.

▶️ Investigaciones económicas de Grupo Cibest (Bancolombia) estima que en el segundo semestre del año el dólar estará cerca de los $4.100.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (julio) los analistas estimaron que la tasa de cambio cerrará el año en $4.190.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.