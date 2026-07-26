Dólar en Colombia: ¿por qué sigue cerca de los COP 3.200 y qué dicen las proyecciones?

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El dólar en Colombia cerró el viernes en COP 3.220,01, un alza frente a la jornada anterior, pero en el balance semanal acumuló una caída de 1,07 %. Con este comportamiento, la divisa sigue cerca de mínimos de siete años, luego de que el jueves registrara su primer cierre por debajo de los COP 3.200 desde julio de 2019.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este lunes es de COP 3.219,31. En promedio, en las casas de cambio la compra de dólares se ubica en COP 3.220 y la venta en COP 3.360.

Según datos recopilados por Investigaciones Económicas de Bancolombia, el dólar acumula una caída de 5,72 % en lo corrido de julio y de 22,24 % frente al mismo periodo del año pasado.

Dólar barato: los factores que han marcado el rumbo de la moneda

El dólar se ha debilitado en los mercados internacionales, en medio de la incertidumbre sobre la economía y la política monetaria de Estados Unidos. Aunque no existe una sola explicación, en Colombia esa tendencia se ha visto reforzada por el amplio diferencial entre las tasas de interés locales y las estadounidenses, que ha incentivado la llegada de capitales; las operaciones de manejo de deuda adelantadas por el Gobierno, que han aumentado la oferta de divisas, y el repunte de los precios del petróleo.

Para Daniel Londoño Tapia, country manager de Global66, tres factores explican el comportamiento en la semana. El primero es el precio del petróleo, que llegó a superar los USD 100 por las tensiones en Oriente Medio, aunque el viernes moderó parte de ese avance y cerró alrededor de USD 96,78. “Para Colombia el crudo caro es ingreso de exportaciones, y esa es la razón por la que el peso se fortaleció justo cuando el mundo se ponía nervioso”, dijo Londoño a El Espectador.

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El segundo son los elevados flujos de dólares que siguen ingresando al país. Estos responden, en parte, al atractivo que representa para los inversionistas el diferencial entre las tasas de interés del Banco de la República y las de la Reserva Federal. El tercero tiene que ver con el cambio político que se dará el próximo 7 de agosto.

Los factores clave para el dólar esta semana

El foco de los mercados estará puesto en las decisiones de política monetaria de Estados Unidos y Colombia.

De acuerdo con Investigaciones Económicas de Bancolombia, los riesgos sobre la inflación y el empleo en Estados Unidos hacen prever que la Reserva Federal (Fed) mantendrá una postura cautelosa y el mercado espera que no recorte las tasas de interés durante lo que resta del año. De hecho, más de un tercio de los inversores considera incluso posible una nueva subida de tasas.

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Además de la decisión de la Fed, los inversionistas seguirán de cerca los indicadores económicos de Estados Unidos, el comportamiento del conflicto en Oriente Medio y las implicaciones de la política comercial estadounidense.

En el frente local, la atención estará en la reunión del Banco de la República, en la que el mercado espera un nuevo incremento de las tasas de interés. Los analistas consideran que habrá un aumento de 50 puntos básicos, lo que llevaría la tasa de intervención al 12,50 %, su nivel más alto desde abril de 2024.

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También influirán los mensajes del nuevo Gobierno sobre el manejo de las finanzas públicas, luego de que el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, anunciara que la administración presentará una nueva reforma tributaria en septiembre.

¿Cuáles son las proyecciones para el dólar?

No es posible predecir con certeza el comportamiento del dólar, pues depende de factores nacionales e internacionales. Estas son algunas de las proyecciones de los analistas:

▶️ Según Investigaciones Económicas de Bancolombia, el peso colombiano se moverá entre COP 3.400 y COP 3.580 durante el tercer trimestre.

▶️ La Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República estima que el dólar cerrará julio en COP 3.300 y terminará el año alrededor de COP 3.500.

▶️ La más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo proyecta que el dólar cierre julio en COP 3.269 y finalice el año en COP 3.443.

En este capítulo de Echemos Cuentas, el formato de finanzas personales de El Espectador, explicamos por qué el dólar ha bajado en Colombia y cómo aprovecharlo para invertir.

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