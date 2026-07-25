El Banco de la República decidirá el 31 de julio: ¿qué viene para las tasas de interés?

Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leornardo Villar, gerente del Banco de la República. Foto: Cortesía - Banco de la República

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El próximo 31 de julio, la junta directiva del Banco de la República tomará una nueva decisión sobre el rumbo de las tasas de interés. En su más reciente reunión, realizada el 30 de junio, el Emisor aumentó la tasa de interés de política monetaria en 75 puntos básicos, hasta el 12 %. Cuatro codirectores votaron a favor de esta decisión, dos respaldaron un incremento menor, de 50 puntos básicos, y uno optó por mantener la tasa sin cambios.

La decisión respondió al repunte de la inflación, al deterioro de las expectativas del mercado, a la incertidumbre asociada al fenómeno de El Niño y al contexto internacional, marcado por la guerra en Medio Oriente.

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En abril, en una especie de tregua, los siete miembros de la junta directiva del Banco de la República decidieron pausar el ciclo de aumentos, luego de dos incrementos consecutivos de 100 puntos básicos cada uno. La decisión llegó en medio de una crisis en la relación con el Gobierno de Gustavo Petro. De hecho, durante la reunión de marzo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, abandonó la sesión y convocó una rueda de prensa por separado para expresar su desacuerdo con la decisión mayoritaria de aumentar la tasa. El presidente Gustavo Petro, por su parte, cuestionó duramente a los miembros de la junta.

La junta de julio será la última a la que asistirá Germán Ávila. El próximo 7 de agosto se posesionará Abelardo de la Espriella y el nuevo ministro de Hacienda será Miguel Gómez.

Las expectativas del mercado

En general, el mercado espera un nuevo aumento. La Encuesta ANIF de julio mostró que dos de cada tres expertos consideran que el Emisor volverá a endurecer su política monetaria, esta vez con un incremento de 50 puntos básicos, lo que llevaría la tasa de intervención al 12,50 %, su nivel más alto desde abril de 2024.

De las 21 entidades consultadas por ANIF, el 66,7 % prevé un alza de medio punto porcentual, mientras que tres esperan un incremento de 25 puntos básicos y otras tres consideran que el ajuste será de 75 puntos básicos. Solo un analista cree que la tasa permanecerá sin cambios.

La más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos del Banco de la República también anticipan que la tasa de intervención llegará al 12,50 %.

La principal razón detrás de un nuevo incremento es el comportamiento de la inflación. En junio, la inflación anual se ubicó en 6,14 %, por encima del dato de mayo (5,84 %) y todavía muy lejos de la meta del Banco de la República, fijada en 3 %.

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¿Cuál es el papel de las tasas de interés en la economía?

El banco central de un país es conocido como el “banco de bancos” porque les presta dinero a los demás actores del sistema financiero.

Entre otros factores, es por este rol que la tasa de referencia de política monetaria es clave para toda la economía: si el Emisor sube su tasa de interés, los bancos se verán presionados a cobrar mayores tasas cuando le presten dinero a ciudadanos y empresas.

El aumento de tasas tiene la intención teórica de encarecer los créditos, lo que a su vez influye en las decisiones de consumo de las personas: ante mayores tasas de interés, mejor no endeudarse para comprar esa moto, carro, casa.

Estas decisiones, colectivamente hablando, pueden ponerle un freno a la demanda, lo que a su vez puede terminar por bajar los precios de algunos bienes y, por ese camino, empujar hacia abajo la inflación. Sin embargo, el Gobierno Petro ha cuestionado el rol de las tasas en el contexto actual porque, sostiene, el choque es de oferta y no de demanda.

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