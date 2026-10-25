Dólar en Colombia: qué pasó esta semana y cuáles son las proyecciones

En detalle, la TRM (que la Superintendencia Financiera calcula con las operaciones del día hábil anterior) tuvo caídas que se revirtieron hacia el final de la semana: pasó de COP 3.156,46 el lunes 19 de octubre a COP 3.158,43 el viernes 23, un…

Tras tres semanas consecutivas de caídas, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) subió COP 14,55 en la semana que terminó este viernes, 23 de octubre. En el mercado spot, en cambio, el dólar siguió cediendo: ese día cerró cerca de COP 3.145, entre COP 28 y COP 30 menos que el viernes 16 de octubre.

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En detalle, la TRM (que la Superintendencia Financiera calcula con las operaciones del día hábil anterior) tuvo caídas que se revirtieron hacia el final de la semana: pasó de COP 3.156,46 el lunes 19 de octubre a COP 3.158,43 el viernes 23, un alza de COP 1,97, y no superó los COP 3.200 en ningún día. El dólar terminó la semana casi donde la empezó.

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En el mercado spot, donde el dólar se negocia minuto a minuto durante los días hábiles, la baja entre el lunes y el viernes fue de casi COP 13: pasó de cerrar en COP 3.157,91 el lunes 19 de octubre a COP 3.145 el viernes 23 de octubre.

Diego Sogamoso, analista de divisas de mercado, señaló que el dólar pasó a cotizar por debajo de su media móvil de 50 días, es decir, del promedio de sus precios en las últimas 50 jornadas, que ronda los COP 3.173.

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¿Qué explica el comportamiento del dólar?

El petróleo, la incertidumbre fiscal interna y la aversión global al riesgo marcaron el comportamiento del dólar esta semana. A ellos se sumó la alta tasa del Banco de la República (12,25 %), que siguió sosteniendo el carry trade, la estrategia con la que los inversionistas se endeudan en monedas de bajo rendimiento, como el dólar, para comprar activos en pesos y ganar la diferencia de tasas. Eso mantuvo el interés por los activos locales.

Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, con ataques en Arabia Saudita y riesgos en el estrecho de Ormuz, llevaron el Brent a cotizar entre USD 113 y USD 115 por barril. Daniel Londoño Tapia, country manager de Global66, explicó que el crudo tocó el martes 20 de octubre USD 111,99, su nivel más alto en cinco meses, por ataques de los hutíes contra Arabia Saudita, y cedió ese mismo día por versiones de un acuerdo cercano que un diplomático involucrado calificó de inexactas. El jueves 22 de octubre subió 4 % hasta USD 113,17, su mayor cierre desde el 4 de mayo.

Para el experto Felipe Campos, el peso funcionó como un “espejo del petróleo”. Colombia exporta crudo, así que un barril más caro aumenta el ingreso de divisas, fortalece al peso y abarata el dólar, incluso con la aversión al riesgo internacional.

A eso se sumó la incertidumbre fiscal interna. El Presupuesto General de la Nación de 2027 tuvo que adoptarse por decreto debido a un error en el trámite entre Senado y Cámara, y los cambios que las plenarias hicieron a la distribución del presupuesto en el segundo debate quedaron descartados. Londoño agregó otro factor: la llamada ley de rescate económico, que el Ministerio de Hacienda había anunciado para octubre, podría radicarse apenas en la primera semana de noviembre. Eso le dejaría al Congreso unas seis semanas para tramitar un recorte de gasto de unos COP 45 billones, el equivalente a 2,2 % del PIB. Las dudas sobre las cuentas públicas suelen aumentar la percepción de riesgo de un país y presionar a su moneda.

En el plano internacional, los mercados emergentes sintieron la presión de la caída de las acciones tecnológicas, por las dudas sobre el retorno de las inversiones en inteligencia artificial. Cuando crece la aversión al riesgo, los inversionistas suelen buscar refugio en el dólar y vender monedas emergentes como el peso.

Así están las proyecciones para la próxima semana

Los expertos esperan que el dólar se negocie entre COP 3.100 y COP 3.230, y varios factores pueden incidir en lo que venga durante la semana que arranca este lunes 26 de octubre. El primero es la reunión de la junta directiva del Banco de la República, el viernes 30 de octubre.

Jonnathan Torres, banquero de inversión de Values AAA, considera que esa reunión podría terminar con un anuncio de recorte de tasas. Diego Sogamoso afirma que las expectativas están divididas entre mantener la tasa en 12,25 % o subirla a 12,50 %. La decisión importa para el dólar porque la tasa de interés define qué tan atractivo resulta invertir en pesos. “Mientras el petróleo se mantenga alto y el diferencial de tasas siga siendo amplio, el sesgo de corto plazo favorece al peso”, dice Sogamoso.

El domingo 25 de octubre, las elecciones presidenciales en Brasil serán el primer factor de movimiento de la semana en la región, porque la incertidumbre en la mayor economía de América Latina suele mover las monedas de los países vecinos.

El miércoles 28 de octubre, la Reserva Federal de Estados Unidos tomará su decisión de tasas. El mercado ve probable que la Fed las deje en el rango entre 3,75 % y 4 %, una definición que influye en el apetito de los inversionistas por monedas emergentes como el peso.

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