Dólar hoy en Colombia: así arranca el precio en casas de cambio este 6 de noviembre

La divisa cerró octubre en COP 3.194, tras una baja de 3,4 % en el mes (COP 113,5), según el informe mensual de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia. Con ese resultado, el peso fue una de las…

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en COP 3.228, un aumento de 0,22 % respecto a la anterior, fijada por la Superintendencia Financiera.

El dólar abrió al alza, con un registro en COP 3.232, diecisiete pesos por encima del arranque del jueves (COP 3.215). Esto representa una variación de 0,15 % en su precio.

La divisa cerró octubre en COP 3.194, tras una baja de 3,4 % en el mes (COP 113,5), según el informe mensual de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia. Con ese resultado, el peso fue una de las monedas emergentes de mejor desempeño del período, aunque el índice DXY, que mide la fuerza del dólar frente a otras monedas, avanzó 0,4 %.

Para noviembre, Bancolombia anticipa que el dólar se mueva entre COP 3.120 y COP 3.300, en un contexto de expectativa por el plan de ajuste fiscal y por la próxima reunión del Banrep en diciembre. Los principales riesgos al alza, explica, están en la política monetaria de la Fed, y espera que el DXY siga en niveles elevados durante el mes. Una señal creíble de ajuste fiscal, agrega, podría contener la prima de riesgo del país y favorecer al peso.

La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo de octubre ubicó la expectativa de tasa de cambio para diciembre de 2026 en COP 3.250.

Los hechos más relevantes para el mercado del dólar

Los demócratas recuperaron el martes el control de las dos cámaras del Congreso. Según proyecciones, suman 54 curules en el Senado frente a 44 de los republicanos, con varias aún por definir. En la Cámara de Representantes, donde se necesitan 218 curules, los resultados parciales les dan 224 frente a 134, con muchas carreras pendientes. En un sondeo a la salida de las urnas, 62 % de los consultados atribuyó el alza de los precios a las políticas de Donald Trump, incluidos los aranceles y la guerra con Irán.

Wall Street amaneció con ese resultado a cuestas. A media mañana de este jueves, el Nasdaq caía 3,33 %, el S&P 500 1,94 % y el Dow Jones 0,91 %. El golpe vino de la venta de acciones del sector de inteligencia artificial, por las dudas sobre los centros de datos, tras la promesa de varios políticos electos, entre ellos gobernadores, de frenarlos con medidas como moratorias a nuevos proyectos. Ese es el entorno externo en el que operó el dólar en Colombia.

Petróleo y guerra con Irán

Sobre el conflicto, Trump dijo en una entrevista con el Financial Times que no tiene planes inmediatos de lanzar nuevos ataques contra Irán. “Parece que estamos consiguiendo todo lo que queremos”, afirmó, aunque agregó que Estados Unidos sigue preparado para una escalada si hace falta. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, escribió en X que los estadounidenses votaron contra la guerra.

El crudo, mientras tanto, mostraba pocos cambios el miércoles, con el Brent en US$ 104 por barril. Está muy por debajo de los cerca de US$ 118 del cierre de la semana pasada, pero acumula un alza de 70 % en lo corrido del año, sobre todo por la guerra y su efecto en el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz.

¿Qué tiene que ver esto con el dólar? Según Bancolombia, el precio del petróleo pesó en las dos direcciones en octubre: en el entorno local, la presión al alza del crudo favoreció al peso, mientras que a nivel internacional su repunte fue uno de los factores que fortalecieron las perspectivas del dólar.

Fed y Banrep

La Reserva Federal mantuvo su tasa en el rango de 3,75 % a 4 % en la reunión del 28 de octubre, con una votación de 10 a 2. La gobernadora Lisa Cook y la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, votaron en contra. En septiembre, el organismo había subido sus tasas 0,25 puntos porcentuales, la primera alza desde julio de 2023. Su próxima reunión será el 8 y 9 de diciembre.

Esa fecha explica buena parte de la atención del mercado. Según Bancolombia, los miembros del Comité de Mercado Abierto expresaron que la actividad económica sigue sólida y que la inflación se mantiene elevada, y la probabilidad de un nuevo aumento de 25 puntos básicos en diciembre subió a 77 %. Para el banco, la expectativa de una política monetaria restrictiva de la Fed fue uno de los motores del fortalecimiento del dólar en octubre. Este viernes 6 de noviembre se conocerá el reporte de empleo de octubre en Estados Unidos, otro dato que el mercado mirará de cerca para medir lo que hará la Fed en diciembre.

En Colombia, el Banco de la República decidió el 30 de octubre mantener su tasa en 12,25 %. Cuatro directores votaron a favor y tres por un incremento de 25 puntos básicos, que era justo lo que esperaba el mercado y que habría llevado la tasa a 12,50 %. La decisión vino acompañada de señales de moderación de la actividad productiva en el tercer trimestre. En septiembre, la Junta había aprobado un aumento de 25 puntos básicos.

La tasa del Banrep es más de tres veces la de la Fed, y esa brecha alimenta el llamado ‘carry trade’: endeudarse en dólares, donde el crédito sale más barato, para invertir en pesos, donde rinde más. Bancolombia señala que la persistencia de esas operaciones favoreció al peso durante octubre.

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Ajuste fiscal a la vista

La semana pasada, la Junta Directiva del Banco de la República autorizó la compra de US$ 2.000 millones al Gobierno, con el fin de fortalecer las reservas internacionales. La operación se hará a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, de aquí a finales de 2026, con la TRM vigente el día de cada compra.

Según Bancolombia, esa compra complementa el programa de acumulación de reservas, cuya meta total es de US$ 4.000 millones y que se ejecuta con subastas de opciones put. Además, le permite al Gobierno monetizar parcialmente la emisión de bonos globales del 27 de octubre, que sumó US$ 5.200 millones, lo que mitiga el efecto de fortalecimiento del peso.

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El otro frente es el fiscal. El Gobierno presentó el 29 de octubre el proyecto de Ley de Rescate Económico, que plantea un ajuste equivalente a 2,4 % del PIB en 2027, con un aumento progresivo hasta 4,0 % del PIB en 2030. Bancolombia recuerda que su alcance dependerá de la discusión en el Congreso, cuya legislatura termina el 16 de diciembre.

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