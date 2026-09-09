Dólar hoy en Colombia: así inician las cotizaciones de este 9 de septiembre

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.116,47, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

El precio del dólar en Colombia abre en COP 3.100, exactamente. El valor representa una caída de 11 pesos, en comparación con el valor registrado en el último cierre del martes (COP 3.111).

En lo corrido de esta semana, la moneda estadounidense ha mantenido una tendencia a la baja. Esta se conserva para el arranque de las negociaciones del miércoles.

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Según expertos, entre las principales variables que explican este comportamiento se encuentra el apetito de los inversionistas por los activos de mercados emergentes. En ese escenario, las altas tasas de interés que mantiene el Banco de la República, actualmente en 12 %, hacen que los activos denominados en pesos colombianos resulten más atractivos para los inversionistas, al ofrecer un mayor rendimiento frente a otras alternativas de la región.

En esto cobra protagonismo el llamado carry trade. En términos generales, se trata de una estrategia mediante la cual los inversionistas buscan financiarse en países donde las tasas de interés son relativamente bajas y llevar esos recursos hacia mercados donde las tasas son más altas, con el objetivo de obtener ganancias por ese diferencial.

Para el CEO de Values AAA, Jeisson Balaguera, esta semana hubo dos variables que se destacaron. La primera es la expectativa sobre las decisiones que pueda tomar la Reserva Federal (Fed) en torno a las tasas de interés, dado que la moderación de los datos de inflación y de algunos indicadores laborales en Estados Unidos fortaleció las expectativas de un recorte de las tasas de interés en septiembre. Esto, a su vez, debilitó el índice global del dólar (DXY).

La segunda es la fluctuación en la cotización del precio del petróleo de referencia Brent, el cual ha influido directamente en el flujo de divisas hacia el mercado colombiano.

Los expertos coinciden en que en el ámbito local el debate sobre el Presupuesto General de la Nación y las perspectivas sobre el recaudo tributario mantienen cierto nivel de cautela en los mercados de renta fija y cambiario.

¿Qué se espera del dólar para esta semana?

Para los próximos días, Sánchez considera que la atención de los mercados seguirá concentrada en cualquier señal que provenga de la Fed.

Desde el punto de vista técnico, la tasa de cambio entre el dólar y el peso colombiano comienza a acercarse a una zona de soporte relevante, alrededor de los COP 3.100. Este nivel, además de tener un componente psicológico, podría resultar atractivo para que los inversionistas recompongan posiciones largas en dólares y, de esta manera, se genere cierta estabilidad en la tasa de cambio después de la fuerte corrección registrada durante los primeros días de septiembre.

Las expectativas de Balaguera apuntan a que esta semana servirá como un canal de negociación lateral, con un ligero sesgo bajista.

“El dólar podría fluctuar principalmente entre los $3.110 y los $3.180”, anticipa.

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