Precio del dólar hoy en Colombia: así se cotiza en casas de cambio el 21 de noviembre

El dólar comienza la jornada de este viernes al alza en COP 3.770. Lo que quiere decir que aumenta unos 7 pesos con respecto a la fecha de cierre del día anterior, cuando se cotizó en COP 3.763.

De este modo, la divisa se ha mantenido por debajo de los COP 3.800, aunque continúa su senda de recuperación esta semana.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM), para este 21 de noviembre, se ubica en COP 3.741,27.

Factores que podrían incidir en la tasa de cambio

Este jueves, la dosis de incertidumbre en el mercado cambiario está en el frente internacional y la ponen dos noticias de la economía estadounidense.

La nueva lectura del mercado laboral en Estados Unidos dejó señales mixtas para los inversionistas. En septiembre, la tasa de desempleo subió a 4,4 %, según el Departamento de Trabajo, frente al 4,3 % reportado en agosto. Aunque el indicador confirma cierto deterioro, la creación de 119.000 empleos superó ampliamente las expectativas de los analistas, que proyectaban cerca de 52.000 puestos.

Este informe es el único dato laboral oficial que la Reserva Federal tendrá sobre la mesa antes de su reunión de diciembre, lo que lo convierte en un insumo clave para anticipar si habrá o no un recorte de tasas. Sin embargo, analistas citados por Bloomberg advierten que el reporte llega con más de seis semanas de retraso por el cierre del gobierno, que duró más de un mes.

A este ambiente se suma otro factor que también está moviendo al dólar: los resultados de Nvidia. La compañía presentó un desempeño y un pronóstico sólidos, lo que impulsó a las acciones tecnológicas y contribuyó a que el dólar operara con variaciones leves.

En palabras de analistas citados por Bloomberg, las cifras de la compañía se han convertido en un barómetro del pulso del sector de inteligencia artificial, capaz de influir en el apetito global por riesgo y, con ello, en la trayectoria de la moneda estadounidense.

El dólar al cierre de 2025

Cuando se amplía el horizonte más allá de las próximas semanas, las expectativas se organizan en torno a un dólar algo más alto que el actual, pero lejos de los picos de 2022. A esto se suman las encuestas y proyecciones de otros actores del mercado.

La Encuesta de Expectativas del Banco de la República recoge que los analistas consultados esperan una TRM alrededor de COP 4.000 al cierre de 2025, y una tasa en la franja de COP 4.000– COP 4.100 para 2026 y 2027.

El Banco de Bogotá proyecta una TRM promedio de COP 3.917 para noviembre y de COP 4.100 para diciembre de 2025.

La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo también apunta en esa dirección: para diciembre de 2025, los analistas prevén una tasa de cambio cercana a COP 4.000, ligeramente por debajo del pronóstico del mes anterior (alrededor de COP 4.030).

