EE. UU. elimina unos aranceles a productos agrícolas de Brasil: ¿cambia algo para Colombia?

El gobierno de Estados Unidos continúa reduciendo los aranceles, en medio de las presiones que está teniendo el presidente estadounidense, Donald Trump, para reducir el costo de vida de los estadounidenses.

Es así como ahora eliminará los altos aranceles impuestos a varios productos agrícolas provenientes de Brasil, incluidos la carne de res, el café y los tomates, una decisión aplaudida por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Además, el cambio tiene implicaciones respecto a la competencia que tendrán los productos agrícolas colombianos, especialmente respecto al café. Esto luego de que, la semana pasada, la Casa Blanca publicara un decreto para reducir los aranceles “recíprocos” —impuestos para abordar prácticas comerciales que el mandatario considera desleales — a diversas importaciones agrícolas.

En abril, Trump había fijado este tipo de impuestos a al menos el 10 % sobre la mayoría de los productos exportados a Estados Unidos en nombre de la reducción del déficit comercial del país y el apoyo a la producción local, como fue el caso de Colombia.

Así queda el nuevo panorama para Brasil

Los aranceles estadounidenses sobre muchos productos brasileños habían aumentado considerablemente a principios de agosto por razones políticas, ya que Trump intensificaba la presión contra el juicio por golpismo a su aliado de extrema derecha, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

Entonces, Trump impuso un arancel adicional del 40 % a muchos productos brasileños, aunque las amplias exenciones que abarcaban artículos como el jugo de naranja mitigaron el impacto.

No obstante, este arancel afectó a productos clave como el café, la carne de res y el azúcar.

Ahora, “ciertos productos agrícolas no estarán sujetos al arancel ad valorem adicional impuesto”.

Según el texto, las autoridades consideraron que “entre otras consideraciones relevantes, se han logrado avances iniciales en las negociaciones con el gobierno de Brasil”. Las nuevas exclusiones de este arancel aplicarán retroactivamente al 13 de noviembre.

Washington y Brasilia negociaban desde hacía varias semanas para poner fin a su disputa comercial, después de que una reunión entre Trump y Lula en octubre en Malasia permitiera un deshielo de las relaciones bilaterales.

Contrariamente a la mayoría de los países afectados por los aranceles de Washington, la balanza comercial de Brasil respecto a Estados Unidos es deficitaria.

¿Qué cambia para Colombia?

El principal impacto para los productos colombianos se da por cuenta del café. Este producto, mientras se mantuvieron las tasas iniciales, contaba con una importante ventaja en el mercado estadounidense.

La razón era que el origen colombiano solo tenía una sobretasa del 10 %, mientras que Brasil llegó al 40 % y Vietnam, al 20 %. Esto lo hacía más competitivo en el mercado frente a los dos países con mayor producción cafetera.

Sin embargo, al hacerse oficial la reducción arancelaria para Brasil, el escenario vuelve a quedar equilibrado. Más porque ya se conocía el decreto con exenciones a productos agrícolas para todos los países

Colombia produjo unos 14,8 millones de sacos, exportó cerca de 13,3 millones y rozó los USD 5.400 millones en ingresos, con un precio internacional promedio de USD 3,54 por libra. Estados Unidos es el principal mercado del grano colombiano y compra alrededor del 19 % del café que se exporta.

No solo el café queda sin arancel, también aplica para otros productos agrícolas relevantes para la canasta exportadora del país. Se trata de:

Café y preparaciones

Cacao y derivados

Frutas tropicales frescas o preparadas Bananos y plátanos (frescos o secos). Aguacate (palta). Mango y mangostán (variantes fresco/seco). Papaya. Naranjas (Colombia exporta poco, pero aplicable). Limones y limas.

Hortalizas/raíces relevantes ·Yuca, arracacha, otros tubérculos (frescos, secos, congelados, harinas, chips). Frutas/jugos y preparaciones Frutas tropicales congeladas (mezclas y partidas varias). Frutas preparadas (incluye mezclas; importante para pulpas).

Jugos (naranja, otros cítricos y no cítricos; concentrados).

Agua de coco (pura y “juice blends” no concentrados).

