La cotización del peso colombiano suele responder a factores externos y locales. Entre los primeros están la evolución global del dólar, las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y el comportamiento del precio internacional del petróleo, relevante para Colombia por el peso de…

El dólar inició su cotización al alza, al registrar COP 3.130. Esto se traduce en un incremento de COP 7 frente a cierre del miércoles, así como una variación del 0,22 %.

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Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 17 de septiembre

La cotización del peso colombiano suele responder a factores externos y locales. Entre los primeros están la evolución global del dólar, las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y el comportamiento del precio internacional del petróleo, relevante para Colombia por el peso de sus exportaciones de crudo.

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Por un lado, el Brent cerca de USD 100/barril ha incrementado la entrada de dólares por exportaciones, ampliando la oferta de divisas en Colombia.

Para un país exportador de crudo como Colombia, una cotización más alta del Brent puede aumentar la entrada de dólares por exportaciones y, en consecuencia, elevar la oferta de la divisa en el mercado local. Cuando esa oferta crece y la demanda no aumenta al mismo ritmo, el dólar tiende a perder valor frente al peso.

La tasa local continúa en un techo de 12 %, fijada por el Banco de la República, frente a niveles más bajos en EE. UU., lo que atrae flujos de capital hacia activos en pesos, un movimiento conocido como "carry trade". Asimismo, los mayores ingresos por turismo también han contribuido a la oferta de dólares.

Al otro lado de la balanza, los riesgos incluyen una inflación anual de 6,24 %, lo que obliga a mantener tasas altas y complica la política monetaria; el riesgo fiscal, que pasará por el camino pedregoso de una reforma fiscal tras la aprobación del monto presupuestal por el Congreso; y eventos externos, como la escalada en Medio Oriente, que podría subir el precio del petróleo, pero también aumentar la aversión al riesgo.

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