La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en COP 3.592,03, por lo que el precio de cierre quedó COP 37,03 por encima de esta referencia.

El dólar cerró este miércoles 25 de noviembre en COP 3.555, una caída de COP 65, equivalente al 1,80 %, frente al cierre del martes, cuando se ubicó en COP 3.620. Durante la jornada, la divisa registró un mínimo de COP 3.551,99 y un máximo de COP 3.691,90.

La semana pasada, Wall Street registró una corrección que, según Felipe Campos, de Alianza Fiduciaria, llevó a los inversionistas a reducir su exposición a monedas emergentes. El real brasileño fue la que más cedió, por las dudas sobre el ajuste fiscal y el próximo ministro de Hacienda. El lunes hubo rebote: el Nasdaq subió más de 6 %, el S&P 500 4,7 % y el Dow Jones 3 %, tras la noticia del regreso de Jensen Huang a la presidencia de Nvidia, y este martes las bolsas de Asia siguieron la estela. El dólar, aun así, cerró el lunes en alza y abrió este martes por encima de ese cierre.

En el frente local, el mercado sigue atento al trámite de la Ley de Rescate. Daniel Londoño Tapia, de Global66, recuerda que el Gobierno retiró el IVA a la canasta familiar, los agroinsumos y la medicina prepagada sin anunciar recortes de gasto equivalentes. Campos y el banquero de inversiones Jonnathan Torres coinciden en que lo que pase con el proyecto se refleja en el dólar, porque de ahí depende cómo perciben el riesgo fiscal los inversionistas internacionales.

"Un ajuste fiscal creíble, con recortes de gasto que se puedan ejecutar e ingresos duraderos, reduciría la prima de riesgo de Colombia y podría fortalecer al peso. Si el proyecto pierde medidas importantes sin que se compense el menor recaudo, o si se estanca en el Congreso, el dólar podría subir", indicó Campos.

El petróleo, por su parte, volvió a ceder. El lunes, el barril de Brent del mar del Norte, para entrega en enero, perdió 3,46 % y cerró en USD 89,37, después de caer en la jornada hasta USD 88,60. El West Texas Intermediate (WTI), con el mismo plazo, bajó 3,88 % a USD 80,17, su menor precio desde agosto, y también estuvo por debajo de los USD 80 durante la sesión.

"La perspectiva de un excedente de crudo antes de 2027 pesó en los precios", comentó en declaraciones a AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé, en su informe del 13 de noviembre, una oferta mundial de petróleo mayor a la demanda en el último trimestre de 2026, por primera vez desde el estallido de la guerra en Irán a finales de febrero. Las tensiones en Oriente Medio, sin embargo, persisten: el lunes, Irán advirtió que utilizaría todos los medios para contrarrestar el bloqueo que Estados Unidos impone a sus puertos desde hace varios meses. Los analistas consultados ya habían señalado que la caída del crudo le quitó respaldo al peso.

Fed y Banrep: dos decisiones de tasas en diciembre

La Reserva Federal (Fed) dejó su tasa en un rango de 3,75 % a 4 % en su reunión de octubre, pero las minutas, conocidas el miércoles 18 de noviembre, mostraron que casi todos sus miembros ven probable que nuevas alzas sean apropiadas. Un par de ellos dejó abierta la puerta a un movimiento mayor en diciembre. El mercado le asigna una probabilidad cercana a 98 % a un aumento en la reunión del miércoles 9 de diciembre.

Jonnathan Torres añade que la inflación de octubre en Estados Unidos sorprendió al alza, con un aumento de 0,4 % mensual frente al 0,3 % que esperaba el mercado, lo que refuerza esa expectativa. "Cuando el mercado espera tasas más altas en Estados Unidos, los activos en dólares pueden resultar más atractivos y se reduce el incentivo para invertir en mercados emergentes", dice.

En Colombia, el Banco de la República mantuvo su tasa en 12,25 % el 30 de octubre, con cuatro codirectores a favor de conservarla y tres de subirla 25 puntos básicos. Su próxima decisión de tasa será el viernes 18 de diciembre. Según Londoño, el dato del DANE complica un nuevo ajuste: la economía creció 0,5 % en el tercer trimestre, frente a cerca de 2 % que esperaba el mercado. La inflación de octubre, de 6,30 % anual, quedó por debajo de lo que esperaban los analistas, lo que puede aliviar la presión para que el Banrep suba su tasa.

Esa tasa alta ha sido un apoyo para el peso por el carry trade: una práctica en la que los inversionistas se financian en mercados con tasas bajas y llevan esos recursos a países que pagan más. Si la diferencia con Estados Unidos se reduce, ese atractivo se desgasta, y es lo que ocurriría si la Fed sigue endureciendo su política.

Lo que esperan los analistas para el dólar

La agenda de los próximos días:

Miércoles 25 de noviembre: se publica el PCE de octubre, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal en Estados Unidos, que mide cuánto varían los precios de los bienes y servicios que compran los consumidores. Saldrá antes del festivo de Acción de Gracias, cuando cierran los mercados estadounidenses.

se publica el PCE de octubre, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal en Estados Unidos, que mide cuánto varían los precios de los bienes y servicios que compran los consumidores. Saldrá antes del festivo de Acción de Gracias, cuando cierran los mercados estadounidenses. Jueves 26 y viernes 27 de noviembre: audiencias públicas de las comisiones económicas sobre la Ley de Rescate, en Cali y Barranquilla, respectivamente. La de Bogotá fue el lunes 23.

audiencias públicas de las comisiones económicas sobre la Ley de Rescate, en Cali y Barranquilla, respectivamente. La de Bogotá fue el lunes 23. Lunes 30 de noviembre: el Gobierno podría anunciar la ponencia del proyecto de ley de ajuste fiscal.

el Gobierno podría anunciar la ponencia del proyecto de ley de ajuste fiscal. 1 y 2 de diciembre: votación del proyecto de ley de ajuste fiscal, plazo que fijó el presidente de la Cámara. Las sesiones ordinarias del legislativo terminan el 16 de diciembre.

votación del proyecto de ley de ajuste fiscal, plazo que fijó el presidente de la Cámara. Las sesiones ordinarias del legislativo terminan el 16 de diciembre. Miércoles 9 de diciembre: reunión de la Fed.

reunión de la Fed. Viernes 18 de diciembre: reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, con decisión sobre la tasa de interés.

Los pronósticos para el precio del dólar en lo que resta del año:

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Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (noviembre de 2026): COP 3.288 para este mes y COP 3.284 para diciembre.

COP 3.288 para este mes y COP 3.284 para diciembre. Analistas: Jonnathan Torres espera un dólar cerca de COP 3.450 a COP 3.500, con alta volatilidad, sesgo alcista y menos liquidez al final de la semana por el festivo en Estados Unidos; a su turno, Felipe Campos también espera volatilidad con sesgo al alza. Para él, el evento clave es el PCE: una sorpresa alcista importante, con aversión al riesgo persistente, podría llevar el dólar a probar los COP 3.500, y una sorpresa a la baja le permitiría al peso recuperar parte de lo perdido.

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