En el frente local, la semana pasada el Banco de la República subió en 25 puntos básicos su tasa de interés de política monetaria, que quedó en 12,25 %, frente al 12 % que regía. Según el comunicado del Banco, la decisión se tomó por mayoría: cuatro directores votaron a favor, dos por mantener la tasa inalterada…

El dólar inició su cotización al alza, al registrar COP 3.253. Esto se traduce en un repunte de COP 11,5 frente a cierre del martes, así como una variación del 0,35 %.

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Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 7 de octubre

En el frente local, la semana pasada el Banco de la República subió en 25 puntos básicos su tasa de interés de política monetaria, que quedó en 12,25 %, frente al 12 % que regía. Según el comunicado del Banco, la decisión se tomó por mayoría: cuatro directores votaron a favor, dos por mantener la tasa inalterada y uno por subirla 50 puntos básicos.

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Esa tasa es la referencia del costo del dinero en el país: cuando sube, invertir en pesos rinde más. Ahí entra el llamado ‘carry trade’, la estrategia de endeudarse en monedas con tasas bajas para invertir en otras con tasas altas, que Andrés Sánchez, asociado de Divisas de Credicorp Capital, señala como uno de los principales motores de la divisa. Más dólares llegando al país en busca de esas tasas pueden presionar el precio a la baja; si ese apetito se enfría, el efecto es el inverso.

Entre otras noticias, en Estados Unidos el déficit comercial se amplió en agosto más de lo esperado y llegó a su nivel más alto desde marzo de 2025, informó este martes el Departamento de Comercio. Ese déficit mide cuánto más compró el país al exterior de lo que vendió, y se mira en el mercado de divisas porque habla de los dólares que salen para pagar importaciones frente a los que entran por exportaciones.

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La brecha subió 13,7 % y quedó en USD 105.600 millones. Las importaciones aumentaron 4,3 % (USD 420.800 millones), impulsadas por el crudo, el oro, los semiconductores y la maquinaria industrial. Las exportaciones crecieron 1,4 % (USD 315.200 millones), en parte por los envíos de energía. Las cifras reflejan además el alza de los precios globales de la energía por la guerra en Oriente Medio: los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, desde finales de febrero, llevaron a Teherán a bloquear el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de hidrocarburos.

Los precios también estuvieron en la agenda del Fondo Monetario Internacional (FMI), que advirtió este martes que el alza sostenida de productos básicos como alimentos y energía, impulsada por las guerras en Irán y Ucrania, está siendo más persistente de lo previsto. "Los precios de los productos de primera necesidad, en relación con otros bienes, continúan subiendo desde hace más de un año (…) y se mantienen persistentemente elevados", señaló el organismo en un blog.

El Fondo explicó que esa persistencia deteriora de forma duradera el poder adquisitivo y que los salarios tienen dificultades para seguir el ritmo. La guerra en Irán llevó al FMI a subir su previsión de inflación mundial para 2026 a 4,7 %, frente al 4,1 % del año anterior. La inflación global pesa en el dólar porque de ella dependen las decisiones de tasas de los bancos centrales, y las tasas son las que mueven el ‘carry trade’. El organismo publicará la próxima semana nuevas cifras de crecimiento e inflación.

Qué se espera del dólar en Colombia

Para los próximos días, los analistas prevén un mercado dominado por indicadores clave de precios y por la incertidumbre fiscal local, en un entorno que, coinciden los expertos, seguirá siendo de alta volatilidad.

Jonnathan Torres, banquero de inversiones en Values AAA, destaca que los mercados seguirán asimilando las débiles cifras laborales de septiembre en Estados Unidos, que impulsaron una moderación del dólar a pesar de la presión al alza en los bonos del Tesoro. Andrés Sánchez, de Credicorp Capital, subraya que los datos de inflación en Colombia serán determinantes para reajustar las proyecciones sobre el comportamiento de la divisa.

Sánchez agrega que los flujos locales, el carry trade y la dinámica regional seguirán siendo los principales motores del dólar, y que la incertidumbre fiscal seguirá trazando algo del camino.

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