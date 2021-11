Economía de EE.UU. creció 2,1 % en el tercer trimestre: ¿se frena la recuperación?

La estadística oficial de la Oficina de Análisis Económico (BEA, en inglés) de EE.UU. confirmó este miércoles el freno que sufre la recuperación del país, ya que dejó en sólo un 2,1 % el crecimiento interanual del tercer trimestre, con un avance de sólo el 0,5 % intertrimestal.

El dato interanual se aleja mucho del que el producto interior bruto (PIB) del país registró en el segundo trimestre del año, que fue del 6,7 % e ilustra claramente la fuerte desaceleración que registra la primera economía del mundo.

Lea también: Inflación de octubre en EE.UU. alcanza su mayor registro anual desde 1990

El impacto que tuvo la llegada de la variante delta de la pandemia, el fin de los programas de respaldo económico por parte del Gobierno y los graves problemas en la cadena de suministro explican, según los analistas, el frenazo que está registrando la economía.

Uno de los indicadores que más ha pesado en el freno de la recuperación es el gasto de los consumidores, que representa casi dos tercios de la actividad económica.

Dicho gasto sólo creció a un ritmo interanual del 1,7 % entre julio y septiembre, cuando en el trimestre anterior era mucho mayor, del 12 %, y del 11,4 % en el primer trimestre del año.

El ajuste de cifras en este segundo cálculo de la BEA muestra aumentos en la inversión que las empresas hicieron en el tercer trimestre preparando sus inventarios para la temporada de ventas en las fiestas tradicionales, como asimismo en los gastos de los gobiernos locales y estatales.

Hubo correcciones a la baja en las exportaciones y el gasto del Gobierno federal.

La Reserva Federal y la mayoría de los analistas calculan que la economía de Estados Unidos, golpeada en 2020 por una de las crisis más graves en décadas, tendrá un crecimiento de entre el 5,5 % y el 5,7 %, el mayor en casi cuatro décadas.

Los economistas observan con cautela el impacto que el COVID-19 y la inflación, que se ha acelerado, tengan en el gasto de los consumidores en el cuarto trimestre.

Christopher Waller, miembro de la junta de gobernadores de la Reserva Federal, indicó la semana pasada que los problemas en las cadenas de suministro y la escasez de mano de obra “tienen un efecto mayor y más persistente en la economía” y contribuyen a la inflación.

“Estos factores pesaron en el PIB del tercer trimestre”, añadió. “Pero yo espero que habrá una tasa robusta de crecimiento en el cuarto trimestre”.

Otro indicio que sustenta el optimismo para el período octubre-diciembre es la constante disminución de la tasa de desempleo, que en octubre se ubicó en el 4,6 %, y de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo que bajaron a 199.000 la semana pasada, el nivel más bajo en medio siglo.

En octubre el gasto de los consumidores subió un 1,3 % comparado con un 0,8 % el mes anterior.

La decisión del presidente Joe Biden de postular a Jerome Powell para otro mandato al frente de la Reserva Federal se ha visto como un paso a la continuidad en la política monetaria y su sustento a la actividad económica.

Lea también: ¿Qué significa la nueva postulación de Jerome Powell al frente de la Fed?

En su ajuste de cifras, BEA indicó que su índice de precios en gastos de consumo subió en el tercer trimestre un 5,9 %, esto es dos décimas más que en el cálculo preliminar.

El banco central procura evitar una reducción abrupta de los sustentos que ha dado a la economía para lidiar con la pandemia, pero tiene por delante la aceleración de las presiones inflacionarias.

El peso de la inflación en el consumo

De acuerdo con el índice PCE del Departamento de Comercio, la inflación mes a mes marcó 0,6 % entre setiembre y octubre. Además, los ingresos y los gastos de los hogares aumentaron mucho más de lo previsto con relación a setiembre, 0,5 % y 1,3 % respectivamente.

El incremento anual en el índice PCE, que mide el aumento de precios en función del consumo personal, es el mayor desde noviembre 1990 y se ubicó muy por encima del 4,4 % a 12 meses de setiembre pasado.

Los datos muestran que los precios de la energía subieron 30,2% desde octubre de 2020 en tanto los alimentos subieron 4,8 %.

Ahora bien, según los datos recabados por la Universidad de Michigan, que típicamente estima cómo se encuentra la confianza de los consumidores estadounidenses, la inflación puede estar minando el ánimo de los compradores. Esta encuesta mostró los temores vinculados a una inflación “combinada a la ausencia de políticas federales que permitirían” corregir su trayectoria, reza el informe.

De acuerdo con cifras oficiales, el ahorro de los hogares sigue bajando. En octubre fue de 7,3 % de los ingresos disponibles, muy lejos del 26,6 % de marzo de 2021, luego de que el gobierno federal pagara algunos cheques de ayuda por la pandemia.

El consumo, motor de la economía, debería apoyarse en la temporada de compras de fin de año que comienza el viernes con el tradicional Black Friday.

Mejoras en el empleo

A pesar de las cifras de crecimiento del PIB, el mercado laboral en su conjunto continúa mejorando.

Los pedidos semanales de beneficios por desempleo cayeron por debajo del nivel previo a la pandemia de COVID-19, que causó despidos masivos, lo que marca un hito en la recuperación económica del país. El Departamento de Trabajo anunció este miércoles 199.000 nuevas solicitudes en la semana que finalizó el 20 de noviembre, un nivel menor al registrado el 14 de marzo de 2020, la última semana antes de que el desempleo comenzara a crecer a medida que se propagaba el coronavirus.

También se trata del menor registro desde noviembre de 1969, según los datos, y mucho menor que las previsiones de los analistas (que esperaban 265.000 nuevas inscripciones), además de representar una caída de 71.000 respecto de la semana previa.

Lea también: La inflación golpea a Latinoamérica: ¿cómo está reaccionando la región?

El economista Mohamed El-Erian calificó al anuncio de “buenas noticias para la economía” en declaraciones a la agencia AFP, aunque apuntó que no está claro si no se trata solo de un cambio de opinión entre muchas personas que habían decidido no regresar a trabajar.

Unos 2,4 millones de estadounidenses perciben algún tipo de beneficio por desempleo.

La actividad económica sigue sin embargo perturbada por las dificultades mundiales en la cadena de suministros. Los pedidos de bienes duraderos volvieron a caer en octubre, por segundo mes consecutivo, lastrados por la disminución de los pedidos de aviones, mientras que las compras de automóviles -una buena noticia para la industria- se recuperaron.

Excluyendo el transporte, los nuevos pedidos aumentaron un 0,5 % y, excluyendo la defensa, el aumento fue del 0,8 %.