Ecopetrol anunció ayudas para damnificados: COP 5.000 millones y programa de voluntariado

Edificios y casas afectadas en Pereira (Colombia), tras un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país. Foto: EFE - Carlos Ortega

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Ecopetrol informó que aportará COP 5.000 millones para atender las necesidades de las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4, ocurrido el pasado lunes 10 de agosto.

La petrolera estatal informó que los recursos se destinarán a la entrega de kits de ayuda humanitaria, alimentos, elementos de aseo y cocina, carpas, colchonetas, agua potable y horas de vuelo.

Ecopetrol señaló que está articulando con el Gobierno Nacional y con las autoridades de gestión del riesgo la remisión de estas ayudas para apoyar la atención de la emergencia, que ya deja 25.800 familias afectadas, según los datos oficiales.

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La compañía también activó su programa de voluntariado corporativo: invitó a sus más de 18.000 colaboradores a realizar donaciones para ampliar las ayudas dirigidas a las familias afectadas.

Además, la empresa organizó una jornada de donación de sangre que se realizará en Bogotá entre el 14 y el 19 de agosto.

La empresa aseguró que, junto con sus filiales y en coordinación con las autoridades, avanza en la estructuración de ayudas adicionales para apoyar la respuesta a la emergencia.

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Ecopetrol afirmó que estas acciones buscan contribuir a la atención oportuna de las personas, familias y comunidades afectadas por el sismo.

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