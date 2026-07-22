Ecopetrol ofrecerá gas adicional para cubrir mantenimiento de SPEC LNG en Cartagena

El volumen se adjudicó en nueve contratos de contingencia para garantizar el suministro a hogares, GNV y generación eléctrica. Foto: SPEC LNG

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Ecopetrol pondrá a disposición del mercado 81 GBTUD (gigabritish thermal units por día) de gas natural para reforzar el abastecimiento del país durante el mantenimiento programado de la terminal de regasificación SPEC LNG, en Cartagena, que estará fuera de servicio entre el 30 de julio y el 3 de agosto.

El volumen será entregado mediante nueve Contratos de Suministro de Contingencia, adjudicados entre el 8 y el 15 de julio, con destino a generadoras térmicas y distribuidoras que atienden usuarios residenciales y de gas natural vehicular (GNV).

La medida hace parte del plan diseñado por el Gobierno para reducir el impacto de la parada técnica de la única terminal de importación de gas natural licuado que tiene actualmente Colombia.

El anuncio llega en un momento especialmente sensible para el sistema energético. Durante esos cinco días, el país perderá temporalmente una infraestructura capaz de suplir alrededor del 40 % de la demanda nacional de gas, situación que el Ministerio de Minas y Energía calificó meses atrás como una limitación técnica para el abastecimiento y la estabilidad del sistema eléctrico.

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La mayor preocupación está en el Caribe, donde varias plantas termoeléctricas dependen del gas importado que llega a través de SPEC para respaldar la generación de energía. Ante ese escenario, el Gobierno activó desde mayo un plan de contingencia que prioriza el suministro para hogares, pequeños comercios, gas natural vehicular, refinerías y generación eléctrica considerada esencial.

Según Ecopetrol, la disponibilidad de los 81 GBTUD será posible gracias a un ajuste operativo que incluye sustitución estratégica de combustibles, optimización de procesos en sus plantas y una coordinación interna para liberar mayores volúmenes de gas durante la ventana de mantenimiento.

La empresa aseguró que participó en las mesas técnicas lideradas por el Gobierno para preparar la contingencia y coordinar la respuesta con productores, transportadores, comercializadores y operadores del sistema.

El respaldo incluso supera el desplegado durante el mantenimiento realizado en octubre de 2025, cuando Ecopetrol liberó hasta 71 GBTUD para evitar restricciones en el suministro. En esa ocasión, una falla técnica retrasó el regreso a operación de la terminal después de finalizar las labores de mantenimiento, obligando a extender durante varios días las medidas de emergencia para garantizar el abastecimiento nacional.

Contexto: Tras falla, regasificadora de Cartagena entraría en operación este jueves

Ese episodio dejó en evidencia la alta dependencia que mantiene Colombia de una sola infraestructura para importar gas natural. Por ese motivo, el Ministerio de Minas y Energía espera que la entrada en operación de la Regasificadora del Pacífico, prevista para finales de este año, reduzca el riesgo de interrupciones futuras y fortalezca la seguridad energética del país.

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Con esta nueva disponibilidad de gas, Ecopetrol busca cubrir la demanda adicional durante la parada programada sin afectar el suministro a los sectores prioritarios y contribuir a mantener la confiabilidad del sistema energético mientras se ejecutan los trabajos preventivos en la terminal de Cartagena.

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