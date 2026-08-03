La suerte le sonríe a Ecopetrol: precio del petróleo impulsó cifras del segundo trimestre

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Grupo Ecopetrol presentó este lunes los resultados financieros del segundo trimestre de 2026. A diferencia de los malos datos que ha reportado la empresa en los últimos tres años, en esta rueda de prensa hubo buenas noticias.

El mayor precio del petróleo, en medio de la guerra en Medio Oriente, impulsó los resultados financieros en el segundo trimestre: los ingresos fueron de COP 40,2 billones, el EBITDA alcanzó COP 17,7 billones y la utilidad neta fue de COP 6,1 billones. Frente al mismo periodo del año pasado, estos indicadores registraron una variación de 35 %, 59 % y 235 %, respectivamente. El margen EBITDA fue de 44 %, un aumento de 6,5 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año pasado.

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Este lunes, Petrobras y Ecopetrol confirmaron un nuevo descubrimiento de gas natural con la perforación del pozo costa afuera Sandía-1, que está a 18 kilómetros de Sirius.

La perforación del pozo arrancó el 12 de junio de 2026. “Este nuevo descubrimiento confirma el gran potencial de gas que se tiene en el Caribe colombiano y el impacto positivo de la exitosa campaña exploratoria adelantada costa afuera, con la cual se avanza por la senda correcta para incrementar la oferta de gas en el país”, dijo la empresa.

Cambios en Ecopetrol

Ricardo Roa, quien asumió la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023, regresó a la compañía el 27 de julio, tras concluir la licencia no remunerada y el periodo de vacaciones que inició en abril. Sin embargo, dejó definitivamente la presidencia de la petrolera el 30 de julio.

Roa se apartó temporalmente del cargo en abril, en medio de cuestionamientos a la junta directiva por mantenerlo al frente de la compañía. Analistas y expertos advirtieron que su permanencia podía afectar la reputación y el gobierno corporativo de Ecopetrol. La junta optó entonces por una fórmula intermedia: ni lo mantuvo en el cargo, como pedía el presidente Gustavo Petro, ni lo apartó de manera definitiva, como reclamaban la Unión Sindical Obrera (USO) y algunos accionistas minoritarios.

Roa fue imputado por dos delitos: presunto tráfico de influencias, por, aparentemente, usar su cargo para favorecer intereses particulares a cambio de beneficios en la compra de un lujoso apartamento en Bogotá, y posible violación de topes electorales por la campaña de Gustavo Petro en 2022, de la que fue gerente.

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Desde el 31 de julio, Juan Carlos Hurtado Parra volvió a asumir la presidencia encargada, mientras la junta directiva adelanta el proceso de selección del nuevo presidente de la compañía.

También hubo movimientos en la junta directiva. Ángela María Robledo Gómez y Tatiana Roa Avendaño renunciaron a sus cargos como integrantes independiente y no independiente, respectivamente, con efectos desde el 31 de julio. Robledo ejercía la presidencia de la junta y, tras su salida, el órgano eligió a Luis Felipe Henao Cardona como nuevo presidente y a Hildebrando Vélez Galeano como vicepresidente.

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