Ricardo Roa vuelve a Ecopetrol, pero no para quedarse: la petrolera buscará nuevo presidente

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Ilustración: Katerine González Clavijo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ecopetrol confirmó en la noche de este jueves, mediante tres comunicados, una nueva ronda de movimientos en su cúpula directiva. El primero y más importante: Ricardo Roa retomará la presidencia de la petrolera estatal este lunes 27 de julio, tras el periodo vacacional y la licencia no remunerada en la que estuvo desde abril.

Sin embargo, Roa solo estará al frente de la compañía por cuatro días. El 31 de julio, Carlos Hurtado Parra, primer suplente y quien ya ejercía el cargo de forma encargada desde abril, volverá a asumir la presidencia mientras la Junta Directiva de la compañía abre un proceso de selección para encontrar presidente.

Puede interesarle: ¿Quién es Carlos Hurtado?: el reemplazo en Ecopetrol de Ricardo Roa, durante sus vacaciones

Los cambios en la cúpula de Ecopetrol

El anuncio de este jueves es relevante porque habla de un proceso de selección para encontrar un nuevo presidente en Ecopetrol.

Cuando la Junta Directiva envió a Roa a vacaciones y licencia ante la presión que generaban sus procesos judiciales, la decisión se leyó como una fórmula intermedia: ni lo mantuvo en el cargo (como pedía el presidente Gustavo Petro) ni lo apartó por completo, como reclamaban la USO (el sindicato de la petrolera estatal) y accionistas minoritarios.

De fondo siguen los dos procesos judiciales que enfrenta Roa. El primero es por presunto tráfico de influencias en servidores públicos: fue imputado el 11 de marzo, y el pasado 9 de junio la Fiscalía radicó el escrito de acusación en su contra.

En contexto: Fiscalía radicó escrito de acusación en contra de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

El caso investiga la compra de un apartamento en el barrio El Chicó, en el norte de Bogotá, adquirido por COP 1.800 millones a través del intermediario Juan Guillermo Mancera. En línea con lo anterior, la Fiscalía investiga la presunta orden de Roa a Hocol, filial de Ecopetrol, para direccionar a favor de una empresa de Mancera un contrato de regasificación en La Guajira. Roa no aceptó los cargos y se declaró inocente.

El segundo proceso es por la presunta violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente 2022, de la que Roa fue gerente. Por este proceso Roa fue imputado en abril.

Movimientos en la junta directiva de Ecopetrol

En un segundo comunicado, la petrolera también informó que Ángela María Robledo Gómez y Tatiana Roa Avendaño renunciaron a sus cargos como integrantes independiente y no independiente de la Junta Directiva, respectivamente, a partir del 31 de julio. La compañía indicó que las renuncias obedecieron a motivos personales.

Cabe recordar que Robledo ejercía la presidencia de la Junta Directiva. Ante su salida, el órgano eligió a Luis Felipe Henao Cardona como nuevo presidente y a Hildebrando Vélez Galeano como vicepresidente.

La petrolera precisó que la Junta Directiva mantiene quórum para deliberar y tomar decisiones con el resto de sus integrantes, sin perjuicio de que se convoque a la Asamblea General de Accionistas para reintegrar el órgano conforme a la ley y los estatutos de la compañía.

Ecopetrol también informó que la Junta Directiva reconformó sus seis comités de apoyo: Auditoría y Riesgos, Negocios, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad, Compensación, Nominación y Cultura, Transformación Territorial y HSE, y Tecnología e Innovación.

Otros movimientos en Ecopetrol

Un tercer comunicado de Ecopetrol confirmó las salidas de Bayron Arley Triana Arias, vicepresidente ejecutivo de Energías para la Transición, quien presentó renuncia voluntaria, efectiva el 31 de julio, y de Ernesto Alfonso Gómez Cabarcas, actual gerente general de Refinería, quedará encargado de esa vicepresidencia desde el 1 de agosto, hasta que se designe el cargo en propiedad.

Según el documento, Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros, vicepresidenta corporativa de Talento Organizacional, ejercerá funciones hasta el 31 de agosto. Juan Pablo Amaya Ibañez, actual gerente de Talento Organizacional de Hidrocarburos, quedará encargado desde el 1 de septiembre.

Los resultados recientes de Ecopetrol

En el primer trimestre del año Ecopetrol, la empresa más grande e importante del país, tuvo utilidades por COP 2,9 billones, una caída del 7,7 % frente al mismo período del año anterior. Los ingresos cayeron 8,7 %, hasta COP 28,6 billones, mientras que el ebitda mejoró levemente (1,5 %), ubicándose en COP 13,5 billones. El margen ebitda fue del 47 %.

Las cifras muestran caídas en utilidades e ingresos frente a un año de malos resultados: en el acumulado de 2025, las ganancias de la petrolera se desplomaron casi un 40 %. En justicia, también hubo mejoras operacionales y un aumento de ganancias frente al último trimestre del año pasado.

Aunque el impulso del petróleo no fue suficiente para salir de los números rojos frente al primer trimestre de 2025 (que es la comparación directa), la empresa destacó que sí aumentaron las ganancias, en más del 90 %, cuando se comparan con las del último trimestre del año pasado, cuando las utilidades sumaron solo COP 1,5 billones. En ese periodo el brent se ubicó en USD 63.

En cuanto a producción, indicador que en los últimos años había mostrado buenos resultados en balances llenos de números rojos, en el trimestre fue de 725.000 barriles de petróleo equivalentes por día. La empresa destacó que hubo mayor aporte del crudo, tanto nacional, por los activos en Meta, como del Permian, lo que ayudó a compensar la caída en la producción del gas, por la declinación natural de los campos y la disminución en ventas.

En contexto: Alza del petróleo ayudó a Ecopetrol, pero no lo suficiente: así están las cifras

De todas formas, el resultado general de producción mostró una caída del 2,7 % frente al registrado en el primer trimestre de 2025. En refinación, las cargas de 417.000 barriles por día reflejan un aumento del 5,5 %, y fueron las más altas en 26 años.

En su momento, Julio César Vera, presidente de Xua Energy y experto en el sector, le dijo a este diario que lo más preocupante de los resultados del primer trimestre es la caída en la producción, marcada por la producción de gas de todo el grupo, que bajó un 10 %.

Por su parte, Investigaciones Económicas de Corficolombiana coincidió en que preocupa “la disminución anual y secuencial en la producción, especialmente en gas, a pesar de que el Permian aportó más de lo estimado de acuerdo con el programa de producción”.

Vera reconoció la mejora en el margen ebitda, que se explica por los mejores precios en marzo, los ajustes y eficiencias operacionales con menores costos de ventas, la maximización de las cargas de refinación y la disciplina en el manejo del capital invertido.

De todas formas, sostuvo que “si no fuera por los excelentes precios del brent en marzo, el resultado general habría sido muy preocupante”.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.