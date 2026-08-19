Ecopetrol toma el control de Brava Energia, productora de petróleo brasileña

Imagen de referencia. Foto: Ecopetrol

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Una jugada empresarial le dio a Ecopetrol el control de una compañía brasileña, Brava Energia.

Este es un negocio que se venía cocinando desde hace algunos meses. Hacia finales de julio se conoció que la compañía estatal, a través de su subordinada Ecopetrol Investimentos Do Brasil LTDA, buscaba quedarse con aproximadamente el 25 % de la compañía, mediante una Oferta Pública de Adquisición Voluntaria.

Recientemente se conoció que la oferta de Ecopetrol terminó en la compra del 51 % de la empresa, lo que le da el control de la misma.

Brava Energia es la principal compañía independiente de petróleo y gas de Brasil, por lo que se convierte en un brazo estratégico de Ecopetrol para la producción de gas y petróleo en esa nación.

De cara al mercado colombiano, esto se traduce en la incorporación de una base significativa de reservas y producción de estos combustibles, lo que para Ecopetrol se traduce en un fortalecimiento de de su capacidad de generación de valor en el largo plazo.

Los detalles del negocio

Mediante la publicación de una información relevante, Ecopetrol señaló que:

La liquidación y pago de la Oferta Pública de Adquisición Voluntaria (OPAV) realizada en el mercado de valores B3 en Brasil, a través de la cual Ecopetrol Investimentos adquirió 116.110.717 acciones ordinarias de Brava, equivalentes a aproximadamente el 25% del capital social de Brava.

El perfeccionamiento del Contrato de Compraventa de Acciones suscrito el 23 de abril de 2026 con accionistas relevantes de Brava, mediante el cual Ecopetrol suscribió la posibilidad de adquirir 120.813.490 acciones ordinarias, equivalentes a aproximadamente el 26% del capital social, siempre que la OPAV permitiera la compra de un 25% adicional, tal como en efecto sucedió.

La transacción tuvo un valor total de aproximadamente USD 1.2 mil millones, financiado a través de un crédito intercompañía adquirido por Ecopetrol Investimentos desde Ecopetrol Capital AG, también subordinada del Grupo Empresarial.

Sobre Brava se sabe que tiene reservas probadas, al cierre del año pasado, de 459 millones de barriles equivalentes de petróleo (mmboe), reservas probadas y probables de 605 mmboe, una producción promedio diaria durante el primer semestre de 2026 de 78, 8 miles de barriles equivalentes de petróleo por día (kboed) y 84,4 (kboed) para el cierre de junio.

Las finanzas de Brava también muestran que, en los últimos doce meses reportó (según cifras no auditadas y tomadas de información pública) sus ingresos rondaron los USD 2.341 millones, un EBITDA cercano a los USD 1.050 millones y utilidades netas de USD 122,2 millones.

“La operación complementa la estrategia del Grupo orientada a construir un portafolio resiliente, competitivo y diversificado, sustentado en activos de calidad, generación de caja y crecimiento rentable de largo plazo”, concluye Ecopetrol.

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