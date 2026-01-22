Ecuador subiría costo de transporte de crudo tras anuncio de Colombia sobre venta de energía

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Las tensiones comerciales de Colombia con el vecino país se han concentrado e intensificado en el sector minero-energético. Hasta ahora, se han anunciado medidas de lado y lado en los frentes más sensibles para ambos países.

La más reciente declaración la dio la ministra de Ambiente y Energía y presidenta del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), Inés Manzano. La funcionaria ecuatoriana afirmó que “la tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad”, a través de sus redes sociales.

Esto quiere decir que el país vecino cobrará más por el servicio de oleoducto que transporta el crudo de ambos países. Aunque no hay un dato oficial de cuántos mueve Colombia a través del OCP, en 2025 recibió 46 millones de barriles colombianos.

Todavía no hay detalles de la implementación de la medida ni hay un anuncio oficial al respecto, se entiende que la sobretasa será equiparable a lo que cobre Colombia de más por vender energía.

La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad. — Ines Manzano (@inesmanzano) January 22, 2026

Y es que las declaraciones de Manzano responden a la decisión del Gobierno colombiano de suspender la venta de energía a Ecuador. Se trata de un borrador de decreto que no aumenta los costos de la exportación de la electricidad como tal, pero sí endurece las condiciones en que se hará y que podrían implicar sobrecostos.

La norma establece que, si llegaran a darse exportaciones, solo podrían provenir de plantas térmicas que operen con combustibles líquidos, plantas térmicas despachadas centralmente y excedentes del Sistema Interconectado Nacional para no afectar la oferta interna.

Además, se blinda un punto sensible: los costos de esas exportaciones no pueden trasladarse al mercado interno colombiano. Esto significa que, si se llega a exportar energía bajo alguna de las alternativas permitidas, los hogares y las empresas en Colombia no deben asumir sobrecostos derivados de esas ventas.

El Ministerio justificó la decisión citando riesgos climáticos, presión sobre el sistema eléctrico y la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño y hasta dónde puede comprometer. Pero es también una de las respuestas a la decisión de los aranceles a productos colombianos del 30 % impuestos por el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa.

“Reiteramos nuestro rechazo a las medidas unilaterales impuestas por el gobierno del país vecino y confiamos en que las vías diplomáticas y el diálogo franco permitan superar rápidamente las diferencias entre dos pueblos hermanos”, dijo Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.

