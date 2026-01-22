Palma defiende suspensión de exportación de energía a Ecuador, bajo medida de “reciprocidad”

La medida afecta ventas que superaron USD 400 millones entre 2024 y 2025 y que cubrían hasta 10 % de la demanda ecuatoriana. Foto: EFE - CHRIS J. RATCLIFFE / POOL

Colombia decidió tensar las fibras de la electricidad con Ecuador tras la resolución, aún en borrador, en que suspende indefinidamente las exportaciones de energía al país vecino.

La decisión del Gobierno, que la llama una “medida de reciprocidad”, responde al anuncio de Ecuador de imponer un arancel de 30 % a las exportaciones de Colombia.

“Colombia ha sido muy generosa con el pueblo ecuatoriano”, dijo Palma. “Ellos son testigos que experimentaron apagones (…), sin embargo, nosotros les echamos la mano”.

Durante años, la relación energética entre Colombia y Ecuador funcionó bajo un principio de complementariedad. Cuando Ecuador enfrentaba déficits —apagones incluidos—, Colombia exportó electricidad incluso en escenarios de alta estrechez hídrica. Entre 2024 y 2025, esas ventas superaron los USD 400 millones y llegaron a representar entre 8 % y 10 % de la demanda energética ecuatoriana.

Palma señaló que, pese a la estrechez, se había expedido una medida regulatoria para ampliar la oferta de energía y, de ese modo, los privados interesados pudieran comercializar energía.

Añadió que se avanzó en la integración energética con Panamá y continúan los diálogos con Venezuela. En el caso de Ecuador, “está en juego la dignidad del pueblo”, dijo Palma.

Ecuador es el sexto destino de exportaciones colombianas y el segundo para bienes no minero-energéticos. La electricidad, paradójicamente, quedó atrapada en una disputa que no nació en el sector energético.

“Aquí se han violado acuerdos internacionales de forma unilateral”, agregó el jefe de la cartera. Insistió en el diálogo como un mecanismo para resolver la coyuntura, “no una guerra arancelaria”.

El Gobierno publicó para comentarios suspender las exportaciones de energía a Ecuador. “No es una medida que nos guste”, dijo en rueda de prensa. “Es una respuesta a una medida de agresión del Gobierno (Noboa), no del pueblo”.

“Eso va a encarecer las tarifas de energía para el pueblo ecuatoriano”, subrayó Palma, quien insistió en que la medida de la administración Petro es una “defensa” de la dignidad del país frente a una medida que considera una agresión unilateral del Gobierno ecuatoriano.

El ministro esquivó el valor de cuánta plata se quedaría en vilo para el país tras esta medida. Alejandro Castañeda, presidente del gremio Andeg, detalló las cifras: el valor estimado de las exportaciones a Ecuador ronda los USD 30 millones por mes.

La norma se blinda hacia adelante

El borrador introduce dos elementos estructurales adicionales:

Si se activa formalmente un escenario de riesgo de desabastecimiento, la resolución se convierte en la norma que manda, incluso por encima del estatuto habitual del sector eléctrico.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tendrá un plazo de hasta 18 meses para adaptar la regulación del esquema de exportaciones, alineándola con los nuevos lineamientos de soberanía y seguridad energética.

Leído en conjunto, Colombia decidió proteger primero su sistema eléctrico, aun sabiendo que eso enfría una relación económica clave con Ecuador, por supuesto, en respuesta a las medidas arancelarias de Noboa.

