Edad de pensión de las mujeres: ¿qué se gana y qué se pierde al subirla?
Las mujeres se pensionan hoy a los 57 años, cinco años antes que los hombres. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, dijo que el país debe discutir un posible aumento en la edad, teniendo en cuenta los retos fiscales del sistema.
Comentarios
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Alfa Tango(14143)•Hace 29 minutosEntendiendo que el mercado laboral femenino y masculino es muy diferente, las distintas reglas que buscan favorecer a las mujeres las terminan perjudicando. Hoy se pensionan con una edad relativamente baja y menos semanas, lo que implica que son personas que salen con una pensión bajita y una empleabilidad muy limitada. Por equidad, todos deberíamos pensionarnos con las mismas reglas generales, sin perjuicio de algunas ventajas puntuales.