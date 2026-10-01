Edad de pensión de las mujeres: ¿qué se gana y qué se pierde al subirla?

Las mujeres se pensionan hoy a los 57 años, cinco años antes que los hombres. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, dijo que el país debe discutir un posible aumento en la edad, teniendo en cuenta los retos fiscales del sistema.