EE. UU. creó más empleo en septiembre, pero la tasa de desempleo volvió a subir

En septiembre de 2025, se crearon 119.000 empleos en Estados Unidos, pero el desempleo subió al 4,4 %.

El mercado laboral de Estados Unidos dejó señales mixtas en septiembre. Aunque la economía creó 119.000 empleos, superando con holgura las previsiones de los analistas, la tasa de desempleo volvió a subir y alcanzó el 4,4 %, según el informe divulgado por el Departamento de Trabajo tras más de seis semanas de retraso por el cierre del gobierno.

Así está el mercado laboral de Estados Unidos

Las cifras sugieren un mercado laboral que aún no se enfría del todo. Dentro del informe destaca que las nóminas aumentaron tras la caída registrada el mes anterior y que los salarios por hora avanzaron 0,2 % frente a agosto, una señal de moderación en las presiones salariales.

Otro indicador también apuntó a cierta resistencia del empleo: las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo bajaron a 220.000 la semana pasada, lo que indica que las empresas siguen reteniendo a sus trabajadores pese a la incertidumbre económica.

Para algunos analistas, el informe dibuja un panorama menos débil de lo que se anticipaba. Alexander Guiliano, de Resonate Wealth Partners, le dijo a Bloomberg que “el mercado de trabajo no está tan débil como se temía”.

La siguiente decisión de la Fed

En contraste, otros expertos ven un reporte demasiado desactualizado para cambiar la mirada de los inversionistas, pero relevante para la Reserva Federal de cara a su próxima reunión.

En declaraciones a Bloomberg, Florian Ielpo, de Lombard Odier Asset Management, el informe “es otro llamado a un período de statu quo para el banco central de EE. UU.”.

También hubo opiniones divididas sobre lo que implican estas cifras para la decisión de tasas en diciembre. Para Kay Haigh, de Goldman Sachs Asset Management, la persistencia del desempleo podría mantener viva la opción de un recorte. Pero David Russell, de TradeStation, considera que, con las solicitudes de desempleo aún bajas, la Fed tendría pocas razones para bajar la tasa el próximo mes.

