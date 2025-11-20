Superservicios investiga a seis transportadoras de gas por posibles cobros injustificados

Imagen de referencia.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios abrió una investigación administrativa contra seis transportadoras de gas natural por presuntas fallas en la forma en que recalcularon la tasa de descuento usada para fijar los cargos del servicio.

A través de un comunicado, la entidad explicó que estas empresas habrían aplicado un valor superior al permitido por la regulación vigente, lo que podría haber generado traslados ineficientes de costos a las tarifas que pagan los usuarios en todo el país.

Posibles fallas de las transportadoras

De acuerdo con la Superservicios, las empresas investigadas no habrían cumplido el procedimiento definido en la Resolución CREG 175 de 2021 para recalcular la tasa de descuento.

En su lugar, habrían aplicado el 11,88 % previsto en la Resolución CREG 102 002 de 2023, un valor superior al establecido en la Resolución CREG 103 de 2021.

Ese ajuste, según la Superintendencia, podría afectar de manera directa a los usuarios al generar traslados ineficientes de costos en la tarifa del servicio público domiciliario de gas natural.

Pliegos de cargos

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios explicó que los pliegos de cargos se formularon por la presunta vulneración de normas como el artículo 88 de la Ley 142 de 1994, el artículo 4 de la Resolución CREG 080 de 2019 y el artículo 6 de la Resolución CREG 175 de 2021.

A grandes rasgos, estas normas fijan los criterios y metodologías que deben seguir las empresas transportadoras para determinar los cargos aplicables en el servicio.

De ser encontradas responsables, las compañías podrían enfrentar sanciones que incluyen multas y otras medidas administrativas.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.