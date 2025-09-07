El dólar se debilita en Colombia: ¿qué esperar en las próximas semanas?

La divisa estadounidense retrocedió un total de $44,9 frente al peso colombiano entre el 2 y el 5 de septiembre. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la semana entre el 2 y el 5 de septiembre de 2025, el dólar en Colombia bajó hasta los $3.958 del pasado viernes, moviéndose en precios que no se veían desde julio de este año. En total, la divisa retrocedió $44,9 a lo largo de la semana y volvió a ceder terreno frente al peso colombiano, como ha sido la tendencia en las últimas semanas.

Y es que esta caída ocurre en medio de un ambiente cargado de expectativas: en Estados Unidos, la Reserva Federal sopesa un recorte de tasas tras los preocupantes datos de empleo, mientras que en Colombia factores como las remesas y la confianza de los inversionistas siguen sosteniendo al peso.

La pregunta, ahora, es qué tanto podrá mantenerse este respiro del peso frente al dólar en las próximas jornadas.

El presente del dólar

La primera semana de septiembre dejó al dólar en Colombia por debajo de la barrera de los $4.000, con un cierre de $3.958 el viernes.

En las jornadas previas, la divisa se negoció en $4.002,96 (martes), $4.005 (miércoles) y $3.986 (jueves), lo que refleja una tendencia descendente constante.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) actual se ubicó en $3.960,94, es decir, $188,85 menos que hace un año (-4,55 %) y $88,41 menos que hace un mes (-2,18 %).

Así las cosas, el peso colombiano alcanzó una apreciación que no se veía desde julio de este año, lo que confirma el momento de calma en el mercado cambiario.

Jhon Torres, economista y docente de la Uniagustiniana, lo resume así: “Durante esta primera semana de septiembre, el comportamiento del dólar en Colombia mostró una apreciación del peso, con una caída del 1,53 % en el tipo de cambio, mientras que el índice global del dólar (DXY) se mantuvo prácticamente sin cambios”.

Torres advierte que los $3.900 son ahora una especie de “línea psicológica” en el mercado: si se rompe, el peso tendría espacio para fortalecerse aún más frente a la moneda estadounidense.

La economía de EE. UU. habla y el dólar responde

La estabilidad reciente del dólar en Colombia no puede entenderse sin lo que está ocurriendo en la economía estadounidense.

Y es que la publicación del dato de empleo de agosto encendió las alarmas, porque la tasa de desocupación subió al 4,3 %, su nivel más alto desde 2021, y la creación de puestos de trabajo (22.000) quedó muy por debajo de lo esperado por el mercado.

Con ello, crecieron las apuestas de que la Reserva Federal recortará sus tasas de interés en su reunión de este 17 de septiembre, incluso en 50 puntos básicos. Un escenario así suele ser negativo para el dólar a nivel global, ya que una política monetaria más laxa reduce su atractivo frente a otras monedas.

Para Sebastián Chacón Marín, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano, esta situación es determinante para explicar la revaluación del peso colombiano.

“Este aumento en la tasa de desempleo da una luz o una puerta a lo que pueda ocurrir con la reunión de la Fed para este mes, en la que podría ajustar su tasa a la baja para incentivar la creación de empleo”, explica Chacón.

El directivo del Politécnico Grancolombiano también advierte que detrás de esta fragilidad del mercado laboral hay otros factores que afectan la confianza de los inversionistas: “Debido a los aranceles impuestos desde este 1 de agosto a varios países y a la agresiva política migratoria que ha tenido afectaciones en la economía”.

No obstante, Chacón precisa que la revaluación del dólar no ha sido exclusiva de Colombia, sino un fenómeno compartido con otras monedas emergentes. Según él, la divisa podría oscilar entre los $3.900 y $4.100 durante lo que resta de 2025.

¿Un dólar con menos fuerza en el radar global?

El debilitamiento del dólar no solo se siente en Colombia. A nivel internacional, los inversionistas ya descuentan un escenario de tasas más bajas en Estados Unidos y eso se refleja en el comportamiento de los mercados.

Así las cosas, lo que mantiene en movimiento al mercado cambiario son las expectativas de la Fed.

“Actualmente, los futuros asignan una probabilidad de 88,9 % a que la tasa se ubique en el rango de 4,00 % – 4,25 %, lo que implica un recorte de 25 puntos básicos”, explica Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech Global66, quien añade que esa probabilidad ha venido aumentando semana tras semana.

De fondo, la tesis es que el billete verde enfrenta un escenario de debilidad estructural, respaldado por el aumento en la emisión monetaria y el comportamiento de activos refugio como el oro, que alcanzó niveles históricos en días recientes.

Aun así, no se descartan correcciones de corto plazo si aparecen nuevos datos que cambien las expectativas.

Lo que hay detrás de la subida del peso colombiano

Aunque buena parte de la explicación del debilitamiento del dólar pasa por Estados Unidos, en Colombia también juegan factores que refuerzan la apreciación del peso. Uno de ellos son las remesas, que en 2024 marcaron récords históricos y se consolidaron como un motor silencioso de la economía.

Un estudio de Bancolombia muestra que estos flujos han tenido un impacto directo en el consumo, la vivienda y la inclusión financiera. “Su magnitud y estabilidad han convertido a las remesas en un soporte clave de la balanza de pagos y, en consecuencia, en un factor que contribuye a la fortaleza del peso”, concluye el informe.

Además, el reporte plantea que canalizar estos recursos hacia inversión productiva y ampliar la bancarización podría fortalecer todavía más el papel de las remesas en el desarrollo del país.

Otro aspecto relevante es la percepción de los inversionistas sobre la economía local.

El más reciente informe cambiario de Bancolombia destacó que en agosto el peso colombiano se apreció 3,9 % mensual, en línea con el retroceso del dólar global.

También influyó la expectativa de que el Ministerio de Hacienda monetice recursos para cubrir necesidades fiscales, lo que ha mantenido a la divisa cerca de la barrera de los $4.000.

Lo que viene para el dólar

El rumbo del dólar en las próximas semanas estará marcado por dos citas clave: la decisión de la Reserva Federal el 17 de septiembre y la reunión del Banco de la República en Colombia, también en septiembre.

De un lado, el mercado internacional descuenta cada vez con más fuerza un recorte de tasas en Estados Unidos, lo que presionaría a la baja al dólar globalmente. De otro, en el frente local, la pausa del Banrep en su ciclo de recortes mantiene la atención sobre cuál será su siguiente movimiento respecto al costo del crédito en Colombia.

En cuanto a proyecciones, Bancolombia estima que durante septiembre el dólar se moverá en un rango entre $3.950 y $4.130, condicionado tanto por el rumbo internacional de la Fed como por factores domésticos como la posible monetización de recursos del Ministerio de Hacienda.

A una escala más amplia, la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo proyecta que la tasa de cambio en Colombia se ubique entre $4.150 y $4.283 para diciembre de 2025. Esto implicaría una depreciación de entre 1,9 % y 5,1 % frente al promedio de 2024.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.