El alza del salario mínimo abrió un faltante de COP 4,2 billones para pensiones: Contraloría

La mencionada alerta desde la Delegatura para el Sector Trabajo, la cual explica que el presupuesto inicial de los fondos administrados por Colpensiones para 2026 contempló gastos por COP 75,58 billones, de los cuales COP 72,80 billones se destinaron al pago de…

Al Gobierno de Abelardo de la Espriella se le suma un desafío: cumplirle a los pensionados de Colombia. O por lo menos eso es lo que advierte la Contraloría General de la República, ya que recientemente señaló que las pensiones a cargo del Estado tienen un faltante de COP 4,2 billones.

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La mencionada alerta desde la Delegatura para el Sector Trabajo, la cual explica que el presupuesto inicial de los fondos administrados por Colpensiones para 2026 contempló gastos por COP 75,58 billones, de los cuales COP 72,80 billones se destinaron al pago de pensiones y jubilaciones. La financiación de estas obligaciones dependía en un 44,6 % de aportes de la Nación.

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El desequilibrio, detalla, responde a un desbalance entre el incremento efectivo del salario mínimo (que, hay que recordar, se decretó en 23 % para 2026) y el supuesto de crecimiento, que se acercaba al 7,5 %. Esto, según la delegatura, provocó una desviación importante de cara a las condiciones utilizadas para la programación del presupuesto.

“De acuerdo con el análisis realizado por la delegada, el presupuesto contemplaba COP 33,7 billones de aportes nacionales y la ejecución asciende a COP 33,7 billones. Es decir que, si esos recursos ya fueron efectivamente girados, Colpensiones habría recibido prácticamente la totalidad de las transferencias nacionales inicialmente previstas”, detalla la Contraloría.

En suma, la alerta del ente de control señala que el alza del salario mínimo podría requerir recursos adicionales del Gobierno nacional, incluso si este ya cumplió con los aportes inicialmente presupuestados.

“La Contraloría General de la República advierte al Gobierno Nacional sobre la necesidad de prever y disponer los recursos necesarios al sistema para cumplir con los pagos de las pensiones comprometidas”, concluye.

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