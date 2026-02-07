El arriendo no da tregua y sigue pesando en la inflación en Colombia

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Mientras algunos gastos del hogar empezaron a moderar sus aumentos, el arriendo sigue destacándose como uno de los rubros más persistentes dentro del costo de vida.

La variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a enero de 2026 mostró que, por su peso y su ritmo de ajuste, los gastos asociados a la vivienda continúan influyendo de forma significativa en el bolsillo de los hogares, según el DANE.

El peso de los gastos del hogar

En enero de 2026, la inflación anual se ubicó en 5,35 %, una cifra más alta que la registrada en diciembre de 2025 (5,10 %) y también superior a la de enero de 2025, cuando el IPC se situó en 5,22 %, según el DANE.

El dato muestra que el arranque del año vino acompañado de nuevas presiones sobre los precios, en un mes que suele concentrar ajustes en bienes y servicios ligados a la indexación.

Ese repunte frente a finales del año pasado ayuda a explicar por qué algunos gastos siguen teniendo un peso relevante en el costo de vida. En particular, los rubros asociados a la vivienda (como el arriendo) tienden a reflejar estos ajustes de forma más persistente, tanto por su peso en la canasta como por la manera en que se actualizan a lo largo del año.

Más precisamente, el IPC de enero mostró que los arriendos siguen creciendo a un ritmo cercano al promedio nacional.

De acuerdo con el DANE, el arriendo efectivo (el que pagan los hogares que viven en alquiler) registró una variación anual de 5,27 %, mientras que el arriendo imputado, que estima el costo de habitar vivienda propia, aumentó 5,03 % frente a enero de 2025.

Aunque estos incrementos no son los más altos dentro de la canasta de gastos, lo importante está en el peso que tienen dentro de la canasta del IPC.

En conjunto, ambos componentes del arriendo aportaron más de un punto porcentual a la inflación anual, una contribución superior a la de varios rubros que, aun con alzas mayores, tienen una incidencia menor en la inflación total.

Mientras categorías como prendas de vestir y calzado, recreación y cultura o información y comunicación mostraron variaciones anuales muy por debajo del promedio, los gastos asociados a la vivienda se mantuvieron entre los que más influyen en el costo de vida.

Incluso frente a rubros como transporte o educación, el arriendo destaca por su carácter persistente y por la forma en que sus ajustes se trasladan mes a mes al presupuesto de los hogares.

Las cifras del arriendo

El comportamiento del arriendo también muestra un ritmo de ajuste distinto al del promedio de los precios. En enero, el IPC mensual (es decir, de diciembre de 2025 a enero de 2026) fue de 1,18 %, mientras que el arriendo efectivo registró una variación de 0,41 %, de acuerdo con el DANE.

Esta diferencia indica que, en el arranque del año, el arriendo subió menos que el promedio de los bienes y servicios incluidos en el índice. Sin embargo, su incidencia sobre la inflación no se reduce por ese solo hecho.

A diferencia de otros precios que pueden revertir o corregirse en los meses siguientes, los ajustes en el arriendo tienden a acumularse y a mantenerse en el tiempo, dada la forma en que se actualizan los contratos.

En el caso de los contratos vigentes, el aumento del canon se da únicamente cuando se cumple un año de vigencia, y no puede superar la inflación del año anterior (5,10 %).

Ese tope funciona como un límite para una parte del mercado, pero no aplica de la misma forma a quienes buscan vivienda en arriendo por primera vez o cambian de inmueble.

En los contratos nuevos, el valor del canon no está atado al IPC y se define por las condiciones de oferta y demanda, lo que explica por qué muchos hogares perciben aumentos mayores al momento de mudarse.

Inflación y tasas de interés

Para la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), los resultados del IPC de enero deben leerse junto con el entorno macroeconómico que enfrenta el país al inicio de 2026.

El gremio advierte que la combinación de inflación persistente y tasas de interés más altas configura un escenario de mayor presión sobre los precios y el costo de vida.

“Recibimos con preocupación el dato de inflación anual a enero de 2026. Este resultado, sumado al incremento de 100 puntos básicos en la tasa de interés de política monetaria del Banco de la República (quedó en 10,25 %), configura un panorama de mayor incertidumbre para las presiones que ambos indicadores pueden ejercer sobre los precios y el costo de vida de los hogares”, señaló Mario Andrés Ramírez, presidente de Fedelonjas.

“El aumento del salario mínimo en un 23 % marcó el punto de partida para un 2026 retador en términos macroeconómicos”, agregó Ramírez.

En cuanto al comportamiento del arriendo, Ramírez explicó que “el rubro de arriendos y servicios para el hogar sigue buscando un punto de equilibrio”.

Aunque reconoció que enero suele concentrar ajustes asociados a renovaciones de contratos, Fedelonjas confía en que estas presiones no definan necesariamente la trayectoria del resto del año.

Según el gremio, “si bien enero suele registrar un repunte por las renovaciones de contratos, también confiamos en que esta presión sea temporal y que la inflación retome pronto su tendencia a la baja”.

Para diciembre de 2026, el equipo técnico del Banco de la República proyecta una inflación total del 6,3 % (su proyección anterior era de 3,6 %) y del 3,7 % para 2027.

El dirigente gremial agregó que se observan señales de ajuste en el mercado del arriendo, pues el arriendo efectivo “muestra estar por debajo del IPC registrado en enero de 2026”.

Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE, alrededor del 40 % de los hogares del país vive en arriendo, una proporción que equivale a unos 7,3 millones de hogares.

A esa base se suma una dinámica demográfica que sigue empujando la demanda: en Colombia se forman cerca de 370.000 hogares nuevos cada año, mientras que la oferta de vivienda nueva ha venido reduciéndose y en 2025 cerró en torno a 156.000 unidades, de acuerdo con cifras de Camacol.

Esta brecha ayuda a explicar por qué, aun con ajustes más moderados, el arriendo continúa siendo uno de los gastos que más incide en el costo de vida.

