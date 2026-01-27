La lista de productos de Ecuador que quedarían con arancel del 30 % en Colombia

El banano es uno de los productos incluidos en el borrador de decreto. En 2025, Colombia importó banano desde Ecuador por USD 632.000, según el MinCIT. Imagen de referencia. Foto: EFE - Bienvenido Velasco

El pasado 22 de enero, Colombia anunció la aplicación de aranceles del 30 % a productos importados desde Ecuador como medida recíproca frente a la decisión adoptada por ese país. Posteriormente, un borrador de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo detalló las 23 partidas y subpartidas que quedarían gravadas.

Este martes, la ministra de Comercio, Diana Morales, se refirió a la medida e indicó que el viernes concluye el respectivo periodo de comentarios del borrador, tras lo cual la cartera revisará las observaciones recibidas para expedir el decreto de manera definitiva.

Ecuador como socio importador

Entre enero y octubre de 2025, las importaciones desde ese país sumaron USD 680 millones, de acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Aunque representan una porción menor del total de compras externas de Colombia, estos flujos tienen peso en sectores específicos, como alimentos, agroindustria e insumos industriales, razón por la cual el anuncio de aranceles del 30 % ha despertado atención entre empresarios, gremios y analistas.

El borrador de decreto incluye partidas y subpartidas de distintos sectores, que van desde alimentos y productos agroindustriales, hasta insumos químicos, plásticos, papel, caucho, metalmecánica y bienes industriales.

Alimentos y agroindustria con arancel

En conjunto, las importaciones agropecuarias desde Ecuador pasaron de USD 102,3 millones en 2023 a USD 155,7 millones en 2024, y se ubicaron en USD 121,7 millones en 2025 (cifras acumuladas).

Por su parte, los productos agroindustriales sumaron USD 295,6 millones en 2024 y USD 256,9 millones en 2025, consolidándose como uno de los principales renglones del comercio bilateral no minero-energético.

Dentro del borrador de decreto aparecen varias partidas y subpartidas asociadas a alimentos y productos agroindustriales que quedarían sujetos al arancel del 30 %, si la medida queda firme.

En este grupo se incluyen:

Arroz , en distintas presentaciones (arroz paddy, semiblanqueado y blanqueado).

Azúcares y productos derivados .

Banano , fresco, en varias subpartidas del capítulo 08.

Preparaciones y aceites vegetales, utilizados tanto para consumo humano como para procesos industriales.

Banano

El banano es uno de los productos alimentarios incluidos en la lista de subpartidas del borrador. Según cifras provistas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base en información del DANE y la DIAN, Colombia importó banano desde Ecuador por USD 1,78 millones en 2023, monto que aumentó a USD 2,59 millones en 2024. En 2025, sin embargo, las compras registraron una fuerte caída y se ubicaron en USD 0,63 millones (a noviembre de ese año), de acuerdo con cifras provisionales.

Azúcar y derivados

Las importaciones de azúcar y productos derivados desde Ecuador fueron marginales en 2023 y 2024, pero registraron un repunte en 2025, cuando alcanzaron USD 378.710. Aunque el valor es bajo frente al total importado, estas subpartidas figuran dentro del borrador de decreto y quedarían cobijadas por el arancel del 30 %.

Arroz y preparaciones vegetales

El listado también incluye varias subpartidas de arroz, tanto en estado paddy como semiblanqueado y blanqueado, así como aceites y preparaciones vegetales utilizadas en procesos industriales y de consumo. Estos productos hacen parte del comercio regular entre Colombia y Ecuador y concentran buena parte de la atención por su vínculo con la seguridad alimentaria y los costos de producción.

Químicos, plaguicidas y productos de uso industrial

El borrador de decreto también incluye un grupo amplio de productos químicos y plaguicidas, utilizados principalmente como insumos industriales y agrícolas, que quedarían sujetos al arancel del 30 % si la medida se expide.

Dentro de este bloque aparecen varias subpartidas correspondientes a insecticidas, herbicidas, fungicidas y otros productos fitosanitarios, así como químicos de uso técnico, que forman parte de cadenas productivas sensibles por su impacto en costos y productividad.

Plaguicidas y productos fitosanitarios

Entre las subpartidas incluidas se encuentran distintos plaguicidas y formulaciones químicas, que se utilizan tanto en el sector agrícola como en actividades de control sanitario e industrial.

Según cifras provistas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base en información del DANE y la DIAN, las importaciones colombianas desde Ecuador en la categoría de química básica alcanzaron USD 39,4 millones en 2023 y USD 42,2 millones en 2024. En 2025, estas compras se redujeron a USD 35,1 millones, lo que representa una caída cercana al 38 % frente al año anterior.

Plásticos, envases y manufacturas

El borrador de decreto también incorpora un bloque amplio de plásticos y manufacturas de plástico, que quedarían sujetos al arancel del 30 %.

En este grupo aparecen subpartidas asociadas a láminas, tubos, envases, tapas, sacos, bolsas y otros artículos plásticos, utilizados tanto en la industria como en actividades comerciales y de empaque.

Estos productos son insumos transversales para sectores como alimentos, bebidas, agroindustria, construcción y comercio, por lo que su inclusión en la lista ha llamado la atención de importadores y transformadores.

Según cifras provistas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base en información del DANE y la DIAN, las importaciones colombianas desde Ecuador de productos de plástico alcanzaron USD 23,1 millones en 2023, subieron a USD 30,5 millones en 2024 y se ubicaron en USD 29,1 millones en 2025 (cifras acumuladas).

Aunque en 2025 se observa una leve corrección frente al año anterior, este rubro se ha mantenido como uno de los componentes más relevantes dentro de la industria liviana importada desde Ecuador, con una participación cercana al 4 % del total de las compras externas provenientes de ese país.

Otros productos que tendrían arancel

Industria liviana, que abarca productos como calzado, textiles, confecciones y manufacturas de cuero . En conjunto, este grupo representó importaciones por más de USD 157 millones en 2025 , aunque con una tendencia a la baja frente a 2024, reflejando un comercio sensible a cambios de precios y condiciones arancelarias.

Industria básica, donde figuran subpartidas asociadas a papel, productos metalúrgicos, aluminio, acero y química básica . En este segmento, las compras desde Ecuador se ubicaron alrededor de USD 91,7 millones en 2025 , con comportamientos mixtos entre subsectores y una participación relevante dentro del intercambio industrial.

Maquinaria, equipos y herramientas, incluidos taladros, brocas, equipos manuales y componentes industriales. Las importaciones en esta categoría alcanzaron cerca de USD 18,4 millones en 2025 , mostrando un crecimiento frente al año anterior.

Productos de caucho y neumáticos, utilizados principalmente en transporte y actividades productivas.

Artículos de papel y cartón, como papeles para embalaje y sacos industriales, vinculados a cadenas logísticas y agroindustriales.

