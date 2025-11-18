El bitcoin cae por debajo de los USD 90.000 por primera vez en siete meses

Los operadores de opciones están apostando por pérdidas más profundas, y la demanda de protección contra caídas en los precios de ejercicio de USD 85.000 y 80.000 domina los flujos recientes.

El bitcoin cayó por debajo de los USD 90.000, profundizando una caída que se prolonga desde hace un mes y que ha borrado las ganancias de la criptomoneda para 2025 y ha sacudido el sentimiento en todo el mundo de los activos digitales.

La criptomoneda más importante cayó hasta un 2,4% el martes, extendiendo su descenso desde el récord de más de USD 126.000 alcanzado a principios de octubre. El bitcoin cotizó por última vez por debajo de los USD 90.000 —llegando a desplomarse hasta los USD 74.400 en abril— después de que el presidente Donald Trump sacudiera los mercados financieros mundiales con su plan inicial de aranceles comerciales. Recuperó parte de las pérdidas y cotizaba en torno a los USD 91.400 a las 11 de la mañana en Londres.

Este cambio de tendencia se produce en un contexto de crecientes dificultades económicas, incluidas las renovadas preocupaciones sobre la política de tipos de interés y las elevadas valoraciones en los mercados especulativos.

Con los operadores reevaluando la probabilidad de un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en diciembre y los mercados bursátiles cayendo desde sus máximos recientes, el apetito por el riesgo se ha agriado, dejando a Bitcoin vulnerable a mayores caídas.

“Dado que la probabilidad de recortes de tipos de la Fed en diciembre es inferior al 50%, los mercados de criptomonedas siguen bajando tras perder el importante nivel de 100.000 en BTC”, dijo Shiliang Tang, socio gerente de Monarq Asset Management.

Los operadores de opciones están apostando por pérdidas más profundas, y la demanda de protección contra caídas en los precios de ejercicio de USD 85.000 y 80.000 domina los flujos recientes.

El mercado de criptomonedas ha tenido dificultades para encontrar soporte tras la caída de principios de octubre, que provocó liquidaciones por valor de más de USD 19.000 millones y eliminó más de un billón de dólares en valor de mercado de tokens. Si bien un grupo de inversores institucionales ha mantenido sus posiciones en gran medida, la participación de inversores minoristas y las compras en las caídas han disminuido, especialmente entre las altcoins especulativas. Según datos de Coinglass, en las últimas 24 horas se han liquidado posiciones largas y cortas por valor de aproximadamente USD 950 millones debido a la volatilidad de los precios de las criptomonedas.

Algunos analistas de mercado señalaron un panorama incierto para Bitcoin, ya que las ventas de fondos cotizados en bolsa afectados por las salidas de capital y la inestabilidad en las tesorerías de activos digitales representan una oportunidad para que los alcistas a largo plazo aprovechen las recientes caídas.

Las tesorerías de activos digitales —empresas públicas como Strategy Inc. de Michael Saylor, que acumularon criptomonedas a principios de este año— se han visto sometidas a una mayor presión, y algunas se han visto obligadas a reevaluar sus posiciones a medida que los precios de los tokens caen por debajo de los niveles clave de acumulación.

Un grupo de 12 ETF al contado dedicados a Bitcoin han experimentado salidas netas de aproximadamente USD 2.800 millones en lo que va de noviembre, después de haber añadido decenas de miles de millones de dólares en nuevos activos durante el repunte que siguió a la victoria presidencial de Trump el pasado noviembre.

“Prevemos que Bitcoin experimentará mayor volatilidad durante los próximos meses, ya que los compradores a largo plazo ven esta caída como una buena oportunidad, mientras que las instituciones de inversión podrían reducir el riesgo a medida que los factores macroeconómicos globales modifiquen las proyecciones de sus carteras”, afirmó Nick Ruck, director de LVRG Research.

