El cacao colombiano se consolida en el mundo: las exportaciones subieron un 56 % en 2025

Imagen de referencia. Foto: Chocoshow 2025

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los sabores de las fábricas de chocolates en Colombia ganan espacio en los mercados del mundo. El país se posiciona como un proveedor de cacao en grano y de productos derivados.

La producción del grano ha venido en aumento en el país. El 2024 fue de 67.678 toneladas, el segundo mayor valor registrado desde 1990, que solo fue superado en 2021 con 69.040 toneladas, de acuerdo con cifras de la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao).

Las exportaciones han respondido a ello. Las ventas externas sumaron USD 413,1 millones en 2025, según cifras oficiales con análisis de Analdex, lo cual se tradujo en un 56 % más frente a 2024. Y eso que en dicho año marcaron un récor al superar los US$13,5 millones de 2023.

En volumen, fueron exportadas 49.044 toneladas en 2025, un 16,4 % más que en 2024, cuando fueron 42.114 toneladas. Los tres principales productos que lideraron las exportaciones fueron los demás cacaos crudos en grano, entero o partido; manteca de cacao, y los demás chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao.

Según la International Cocoa Organization, en la primera mitad del 2025, el precio internacional del cacao alcanzó a tocar un techo de USD 10.900 por tonelada, luego en el último trimestre del año estuvieron en promedio entre USD 5.000 y USD 6.000 por tonelada.

Aunque en Colombia no hay una entidad que garantice el precio de compra internacional, en el país el valor llegó a estar por encima de los COP 30.000, incluso rozando los COP 40.000, mientras que los costos de producción eran de unos $8.500 en promedio.

Los buenos precios se explicaron por una caída en la oferta de los países de África Occidental, donde están los mayores productores mundiales. Las malas condiciones climáticas provocaron un déficit mundial del grano y dispararon los precios.

Las cifras del cacao en Colombia

Es en ese contexto en el que “el grano colombiano y sus productos industrializados tienen un gran potencial para seguir escalando posiciones como proveedor global, desde regiones que van desde Antioquia, hasta aquellas que empiezan a superar el millón de dólares en ventas externas como Meta, Magdalena, Norte de Santander y Cauca”, enfatizó Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex.

El top cinco de los departamentos más exportadores fueron Antioquia, con una participación 32,4 %, seguido por Bogotá, Santander, Valle del Cauca y Cundinamarca; la lista la complementan Caldas y Huila.

El dirigente gremial añadió que Estados Unidos (participación de 37,1 %), Malasia, México y Costa Rica, fueron los destinos que más compraron estos bienes colombianos.

Una mirada al comercio mundial

Estados Unidos es el tercer importador de cacao y sus derivados a nivel mundial, por detrás de Alemania (que es también el principal exportador mundial) y Países Bajos; este sector, a nivel mundial, mueve cerca de USD 90.000 millones en exportaciones, de acuerdo con las más recientes cifras de TradeMap, Estados Unidos

Adicionalmente, TradeMap muestra que, solamente en importaciones de cacao en grano, Malasia es el segundo más importante. Precisamente, en 2025, Colombia pasó de venderle un poco más de USD 10 millones en 2024 a USD 40 millones.

Del lado de las empresas más exportadoras en Colombia, el primer lugar fue para Compañía Nacional de Chocolates, Casa Luker, Condor Specialty Coffee, D’Origenn, Colombina, Myr Trading, Surcacao y Super de Alimentos.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.