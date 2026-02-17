Publicidad

Las importaciones aumentaron un 10 % en 2025: ¿qué sectores las impulsaron?

Estados Unidos no fue el principal vendedor del país. Estos son los principales datos de las compras externas y a balanza comercial.

Redacción Economía
17 de febrero de 2026 - 04:36 p. m.
Foto: MinComercio
Las compras externas se fortalecieron en 2025, de acuerdo con los datos del Departamento Administrativo nacional de Estadística (DANE).

En el periodo de enero a diciembre, las importaciones colombianas fueron US$70.502,1 millones CIF y registraron un crecimiento de 10 %, frente al mismo periodo de 2024.

Fueron dos los renglones que mantuvieron porcentajes de incremento mayores al general. Mientras que solo uno decreció.

Entre los grupos más destacados está el de manufacturas, que registró US$52.937,4 millones CIF y presentaron un crecimiento del 11,7 %. Se trata del resultado de las mayores compras de maquinaria y equipo de transporte (14,3 %).

Por su parte, las compras externas del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$10.346,1 millones CIF y aumentaron 10,8 %, frente al año pasado. El resultado se explicó principalmente por las mayores importaciones de productos alimenticios y animales vivos (8,7%).

Finalmente, el único grupo que decreció fue el de combustibles y productos de las industrias extractivas, con un -2,5 % y unas compras de US$7.090,0 millones CIF. Este comportamiento obedeció principalmente a la caída de las importaciones de combustibles y lubricantes minerales y productos conexos (-6,2 %).

¿De dónde llegaron las importaciones?

Las mercancías de origen China participaron con 27,5 % del total registrado en el periodo enero - diciembre 2025. Le siguieron las originarias de Estados Unidos, México, Brasil, Alemania, India y Japón.

Los lugares que más aportaron al crecimiento de las importaciones fueron:

  • China (21,6 %), que se explicó principalmente por las mayores importaciones de
    • Vehículos para el transporte de personas (101,9 %)
    • Motocicletas y velocípedos (57,6 %)
  • Corea (40,9 %)

Mientras que las importaciones desde Estados Unidos (-1,8 %) contribuyeron con 0,5 puntos porcentuales negativos. Que se explicó por las menores compras externas de gas natural licuado (-49,7 %).

El déficit comercial se amplía

En el 2025 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$16.377,3 millones FOB, mientras que en el mismo periodo de 2024 se presentó un déficit de US$10.806,7 millones FOB.

El resultado de las importaciones en diciembre

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en diciembre de 2025, las importaciones fueron US$6.050,7 millones CIF y presentaron un crecimiento de 7,1 % con relación al mismo mes de 2024.

Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 12,5 % en el grupo de manufacturas, que participaron con 74,4 % del valor CIF total de las importaciones, seguido por: agropecuarios, alimentos y bebidas con 14,8 %, combustibles y productos de las industrias extractivas con 10,6 % y otros sectores con 0,1 %.

Por Redacción Economía

Helga66(40077)Hace 30 minutos
El déficit comercial es asunto delicado porque este déficit se cubre con deuda. Son 16 mil millones de dólares, cifra más que significativa como para ponerla en el foco del debate público pero se mantiene silenciada. Hay que aumentar la base exportadora y hacer crecer minería y petróleo. En buen lenguaje , vender más. Por el lado macro no traer los dolares del endeudamiento. El gobierno golpea a los exportadores con dolar barato. Y por último, sustitución de importaciones, por ejemplo en agro
