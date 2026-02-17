El café pierde fuerza en la economía colombiana y se proyecta una menor producción en 2026

Centro logístico integral de café, cuenta con 4.400 metros cuadrados de área construida, 14 metros de altura, siete muelles con plataformas hidráulicas y puertas eléctricas; Centro que pertenece a la empresa Almacenes de Depósito de Café (Almacafé). Foto: Cristian Garavito

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) proyectó que la producción de café en el primer semestre de 2026 se ubicaría en 6,2 millones de sacos, confirmando un escenario de menor oferta.

Según el gremio cafetero, en el acumulado del ciclo 2025/2026 la producción se estimaría en alrededor de 12,8 millones de sacos, lo que limitaría la disponibilidad exportable en los próximos meses.

El pronóstico se basa en la metodología desarrollada por Cenicafé, sustentada en el monitoreo permanente de cerca de 2.150 fincas cafeteras en el país.

Por qué se reduciría la producción cafetera

Para la FNC, el comportamiento productivo de la primera mitad de 2026 responde principalmente a las lluvias excesivas registradas en las zonas cafeteras, que han impactado los procesos de floración y el desarrollo del grano.

El gremio reiteró que la estrategia se enfoca en la diferenciación y la generación de valor, priorizando la comercialización de cafés de alta calidad y el fortalecimiento de experiencias que conecten al consumidor con el origen ‘Café de Colombia’.

Los números rojos del café en el PIB

En 2025, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca creció 3,1 %, según las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) divulgadas por el DANE.

Mientras los cultivos agrícolas transitorios y permanentes (sin incluir el café) crecieron 2,1 %, la ganadería aumentó 8 % y la pesca y acuicultura 11,2 %, el cultivo permanente de café registró una caída de 2,2 % en el año.

La tendencia fue más marcada al cierre del año. En el cuarto trimestre de 2025, el cultivo permanente de café decreció 22,1 % frente al mismo periodo de 2024.

