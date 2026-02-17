Habrá cierre total nocturno en la vía Bogotá-Villavicencio: fechas y puntos afectados

Imagen de referencia. Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La vía Bogotá-Villavicencio tendrá cierres totales nocturnos en los túneles Boquerón y Renacer durante varias noches de marzo y abril.

La medida fue anunciada por Coviandina con el fin de realizar trabajos de mantenimiento electromecánico y actualización de los sistemas inteligentes de transporte.

Los cierres se aplicarán de lunes a jueves y afectarán ambos sentidos de la vía en los horarios establecidos por la concesionaria.

Fechas y horarios de los cierres

De acuerdo con Coviandina, los cierres se realizarán de lunes a jueves entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m. del día siguiente en los siguientes periodos:

Marzo de 2026: del 9 al 12 y del 16 al 19.

Abril de 2026: del 13 al 16 y del 20 al 23.

La concesionaria explicó que el cierre total es necesario para ejecutar la instalación, integración y pruebas de la señalización dinámica en el Túnel Boquerón, así como el mantenimiento de ventiladores y transformadores de media tensión en el Túnel Renacer.

Coviandina indicó que la autoridad de tránsito será la encargada de coordinar los puntos de control y cierre en cada sentido de la vía.

En el sentido Bogotá-Villavicencio, los puntos de cierre estarán ubicados en los kilómetros K0+400 y K44+660. En el sentido Villavicencio – Bogotá, los cierres se realizarán en los kilómetros K50+420 y K9+150.

Rutas alternas

De acuedo con Coviandina, la movilidad entre Bogotá y Quetame estará habilitada por la vía antigua de Cristo Rey, que conecta con el peaje Boquerón II (ruta 40CN01 a cargo del Invías). Asimismo, el tránsito entre Villavicencio y Guayabetal y sus zonas veredales operará con normalidad.

La concesionaria recomendó programar los viajes con anticipación para evitar contratiempos durante las jornadas de cierre.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.