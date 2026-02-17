¿Cuánta plata se mueve en cesantías en Colombia? Cifra alcanzó niveles históricos

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Los empleadores en Colombia consignaron COP 18,16 billones por concepto de cesantías entre el 1 de enero y el 16 de febrero de 2026, según informó la Superintendencia Financiera. El monto corresponde a las cesantías causadas en 2025 y representó un incremento del 12,82 % en términos nominales y del 7,34 % en términos reales frente a las consignaciones realizadas en el mismo periodo del año anterior.

En paralelo, el ahorro acumulado en fondos privados cerró 2025 en COP 26,1 billones, de acuerdo con cifras de Asofondos, mientras que los retiros durante el año sumaron COP 11,7 billones, 9,4 % más que en 2024.

Privados recibieron casi el 78 % de los recursos

Del total consignado, COP 14,15 billones (77,9 %) fueron destinados a las administradoras privadas de cesantías, mientras que COP 4,01 billones (22,1 %) se consignaron en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

En cuanto al uso de estos recursos, los afiliados a las administradoras privadas retiraron durante 2025 un total de COP 11,7 billones, lo que representó un aumento del 9,4 % frente al año anterior.

El principal motivo de retiro fue la terminación de contrato, que explicó el 35,6 % del total, equivalente a COP 4,1 billones. Esta participación fue levemente inferior a la registrada en 2024, cuando representó el 36,2 %.

Más de la mitad de los retiros se concentró en vivienda. En total, cerca del 54 % de los recursos se destinaron a compra de vivienda, mejora del inmueble o liberación de deuda hipotecaria. En particular, COP 3,3 billones (28,6 %) se utilizaron para mejora o pago de deuda y COP 2,9 billones (25,3 %) para compra de vivienda.

El uso para educación alcanzó COP 1 billón, equivalente al 8,5 % de los retiros, con un crecimiento del 17,9 % frente a 2024.

