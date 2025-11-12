El censo que se convirtió en legado para Colombia

La directora del DANE, Piedad Urdinola, mostró los principales hallazgos del Censo y lo calificó como un legado para el país en términos de estadística y presencia en el territorio. Foto: DANE

Luego de 34 años de esperas y rezagos estadísticos, Colombia logró saldar una deuda que tenía consigo mismo y con los ciudadanos. La razón: la publicación oficial por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de uno de los censos más importantes de las últimas tres décadas del país.

Este martes, el DANE divulgó los resultados del Censo Económico Nacional Urbano, un escrutinio que estaba pendiente de hacerse desde la década de los 90 y que ahora será la punta de lanza para que gobernantes, emprendedores e inversionistas conozcan a cabalidad la radiografía de cómo se mueve la economía en los centros urbanos del país. El censo, en pocas palabras, recorrió barrio por barrio de todas las ciudades y realizó una radiografía sobre cómo hoy los colombianos mueven la economía del país a través de comercios, servicios, manufacturas o la construcción.

A la publicación del censo asistieron algunos “pesos pesados” de calibre internacional que aplaudieron el esfuerzo del DANE de recorrer el país y analizar la información recopilada en tiempo récord para ofrecer estos resultados.

Con datos reales y actualizados, todos los protagonistas del universo económico pueden tomar decisiones basadas en cifras y, ya con una radiografía representativa, trabajar de la mano con las ciudades y los municipios en pro del desarrollo económico.

El censo, comenta la directora del DANE, Piedad Urdinola, es un ejercicio histórico, pues ofrece cifras estadísticas que reflejaran mejor la realidad de la economía de los colombianos en las ciudades. Además, pavimenta el camino para que en Colombia cualquier ejercicio de recopilación estadística que se realice en el futuro pueda nutrirse de la metodología que utilizó el DANE y así escanear de la manera más precisa posible la realidad del país.

“Esta información que recogimos en el censo es un bien público: es de todos, y demuestra el esfuerzo de los colombianos para sostener a sus familias y cómo empujan al desarrollo económico del país”, comenta Urdinola.

Más allá de las cifras

El escrutinio, que costó seis años de recabar información en las calles, COP 335.000 millones y más de 8.000 personas recorriendo medio millón de barrios, es más que un conjunto gigantesco de datos. Y emplearlos, por supuesto, va más allá de lo cuantitativo.

Y es que, además de ser un paneo de cómo se mueven las billeteras de los colombianos en las ciudades y centros poblados del país, muestra datos que son representativos a nivel nacional. Es decir, ofrece un sondeo de los 1.102 municipios que hay en el país y ahonda en datos claves que permiten entender cada uno de los territorios con sus diferentes particularidades.

El principal uso que se le puede dar al censo está en los altos centros de decisión política. Los gobernantes, sean municipales, locales o nacionales, tienen ahora a su disposición un conjunto inmenso de números para formular políticas públicas basadas en cifras reales. Un alcalde, por ejemplo, puede proponer programas de desarrollo económico o autonomía financiera en su territorio al observar que allí las mujeres y sus actividades son las principales fuentes de ingresos de los hogares.

Pero el alcance del censo trasciende más allá de los centros de gobierno, incluso puede llegar a empresas, inversionistas extranjeros o incluso a los ciudadanos de a pie que desean sumergirse en el mundo del emprendimiento, pues la información allí detallada muestra cuántas unidades económicas son parte de las ciudades, qué sectores dominan y de qué manera funcionan esas economías.

Urdinola resalta que el censo pasará a ser un patrimonio para el presente y el futuro de Colombia. “Esta información transformará la manera en que el país accede a información pública”, comenta la directora del DANE.

Primeras veces

El censo, más allá del legado para Colombia, cimenta algunos logros que en el pasado no se habían visto a la hora de hacer estadística y recopilar información pública masivamente.

Por ejemplo, el DANE incluyó en su escrutinio una variable que identifica cuántos negocios o comercios tienen un componente étnico-racial, lo que además de ser un ejercicio cuantitativo novedoso, muestra el país a través de datos que en realidad representan la diversidad de las calles.

También se recopiló información que hace 34 años no existía, como datos que ilustran cómo miles de mujeres mueven los hilos económicos de sus familias e incluso de sus municipios. Hace 34 años, comenta Urdinola, Colombia no tenía esa información, pues hablar de estadística con enfoque de género era un anhelo y ver a mujeres en espacios de decisión, también.

Otro punto pionero en el censo fue la inclusión de miles, si no millones, de personas que viven de negocios informales y aquellos que conforman la llamada economía popular. Con esta metodología, más que darles un rostro ante las decisiones políticas, también ofrece la oportunidad de crear programas sociales que mejoren su situación económica.

Las cartas están puestas para que, ahora con un as bajo la manga como lo es el censo, se pueda usar de la mejor forma esta información. Hay algo claro: a partir de esta semana Colombia deja atrás 34 años de vacíos estadísticos e inicia el proceso para convertirse en un país que utiliza el censo y las cifras como su mejor herramienta para alcanzar el desarrollo.

