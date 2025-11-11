Trump planea una cena con la élite de Wall Street, en medio de presión económica

Trump aumentó su apoyo entre la élite de Wall Street en su campaña de 2024, pero los aranceles aplicados este año han sacudido el mercado financiero y aumentado los costes de los productos importados. Foto: EFE - GRAIG HUDSON / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Donald Trump ofrecerá una cena este miércoles en la Casa Blanca a ejecutivos del sector financiero, según dos funcionarios familiarizados con los planes, en el último esfuerzo de la administración por conseguir el apoyo de la élite empresarial del país a sus políticas.

El director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, se encuentra entre los asistentes, según uno de los funcionarios. El funcionario habló bajo condición de anonimato para detallar los planes del presidente. JPMorgan se negó a hacer comentarios.

CBS News, que fue el primero en informar sobre la cena, dijo que Adena Friedman, presidenta y directora ejecutiva de Nasdaq Inc., también se encontraba entre los invitados.

La cena se produce en un momento en que Trump se enfrenta a una creciente presión política sobre la economía y la asequibilidad, cuestiones que determinaron las victorias electorales de los demócratas en Nueva Jersey y Virginia la semana pasada.

Trump aumentó su apoyo entre la élite de Wall Street en la campaña de 2024 con promesas de bajar los impuestos y promulgar una desregulación radical que despertó el optimismo sobre su agenda económica. Aunque Trump promulgó una ley de recorte de impuestos que hizo permanentes muchas disposiciones favorecidas por las empresas y ha tomado medidas para reducir las regulaciones gubernamentales, otras políticas han puesto a prueba esa relación.

Los aranceles radicales de Trump por países y sectores han sacudido los mercados financieros y aumentado los costes de los productos importados. Sus ataques al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, han suscitado preocupaciones sobre la autonomía del banco central. Y la represión de la inmigración, que incluye nuevas tasas elevadas para los visados destinados a atraer a los mejores talentos, corre el riesgo de tensar la oferta de mano de obra para las empresas.

El presidente también ha apuntado a los bancos por lo que él denomina discriminación política, actuando contra prácticas que, según él, han provocado que a algunos conservadores se les niegue el acceso a los servicios financieros por razones ideológicas, a pesar de que las principales instituciones financieras del país han negado haber rechazado negocios por esos motivos.

Trump y Dimon han tenido una relación a veces conflictiva, pero ambos han moderado sus comentarios más recientemente. El presidente y el director ejecutivo se reunieron en julio en el Despacho Oval, donde hablaron sobre la economía y la regulación.

Trump ha promocionado las visitas de otros líderes empresariales a la Casa Blanca a lo largo de su mandato para destacar los proyectos nacionales, ya que busca impulsar la fabricación en el país.

En septiembre, celebró una cena con ejecutivos de la industria tecnológica, entre los que se encontraban Mark Zuckerberg, de Meta Platforms Inc., y Tim Cook, de Apple Inc., en la que los líderes de Silicon Valley se comprometieron a impulsar las inversiones en Estados Unidos, en particular en inteligencia artificial, un sector que la administración ha tratado de reforzar.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.