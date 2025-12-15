Disputa de Netflix y Paramount por Warner Bros: lo que hay tras las fusiones empresariales

Netflix vs. Paramount: lo que hay tras la disputa por Warner Bros Discovery Foto: Edición Revista Vea

La oferta hostil de Paramount Skydance Corp. para arrebatarle Warner Bros. Discovery Inc. a Netflix Inc. encapsula los temas que han dado forma a un año destacado en fusiones y adquisiciones: el deseo renovado de alianzas transformadoras, cheques masivos de Wall Street, el flujo de dinero de Medio Oriente y el papel del presidente estadounidense Donald Trump como disruptor y negociador.

El valor de las transacciones globales ha aumentado alrededor de un 40 % este año, alcanzando aproximadamente los 4,5 billones de dólares, según datos recopilados por Bloomberg, a medida que las empresas buscan fusiones ambiciosas, impulsadas por reguladores más flexibles.

Esta es la segunda cifra más alta registrada e incluye la mayor cantidad de transacciones valoradas en 30.000 millones de dólares o más.

“Existe la sensación en las salas de juntas y entre los directores ejecutivos de que esta es una ventana potencial de varios años en la que es posible soñar en grande”, dijo Ben Wallace, codirector de fusiones y adquisiciones para las Américas en Goldman Sachs Group Inc. “Estamos al comienzo de un ciclo de reducción de tasas, por lo que se anticipa que habrá más liquidez”.

Además de la compra de Warner Bros. por parte de Netflix, los éxitos de taquilla de este año incluyen la adquisición por parte de Union Pacific Corp. del operador ferroviario rival Norfolk Southern Corp. por más de 80 mil millones de dólares incluida la deuda, la compra apalancada récord del fabricante de videojuegos Electronic Arts Inc. y la adquisición de Teck Resources Ltd. por parte de Anglo American Plc para remodelar la minería global.

“Cuando miras a tu alrededor y ves a tus colegas cerrar grandes acuerdos y aprovechar las oportunidades, no quieres quedarte atrás”, dijo Maggie Flores, socia del bufete Kirkland & Ellis LLP en Nueva York. “El entorno regulatorio es muy propicio para la negociación y la gente lo está aprovechando”.

El recuento también muestra un nivel de exuberancia en ciertos sectores que algunos asesores y analistas temen que sea insostenible. Las tensiones comerciales globales persisten, y los analistas del mercado advierten cada vez más sobre una ola de ventas en los mercados bursátiles en auge que han impulsado el resurgimiento de las fusiones y adquisiciones.

Los principales ejecutivos de Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley han advertido el riesgo de una corrección en los próximos meses, en parte relacionada con las preocupaciones sobre un ecosistema de inteligencia artificial sobrecalentado, donde enormes cantidades de inversión han impulsado las acciones tecnológicas.

“Estas rentabilidades de las acciones provienen principalmente de la IA, y la inversión en IA no es sostenible”, afirmó Charlie Dupree, presidente global de banca de inversión de JPMorgan. “Si esto se reduce, veremos un mercado más amplio que no avanzará realmente”.

El auge de la IA dio lugar a algunas de las transacciones más destacadas del año. OpenAI, de Sam Altman, recibió importantes inversiones de empresas como SoftBank Group Corp., Nvidia Corp. y Walt Disney Co., y un consorcio liderado por Global Infrastructure Partners de BlackRock Inc. acordó pagar 40 000 millones de dólares por Aligned Data Centers.

En marzo, Alphabet Inc., empresa matriz de Google, presentó su adquisición de la startup de ciberseguridad Wiz Inc. por 32 000 millones de dólares como una forma de ofrecer a sus clientes nuevas protecciones en la era de la IA.

“Todos necesitamos ser banqueros de IA ahora”, afirmó Wally Cheng, director de fusiones y adquisiciones tecnológicas globales de Morgan Stanley. “Así como el software empezó a arrasar con el mundo hace 15 años, la IA ahora se está arrasando con el software. Es necesario estar familiarizado con la IA y comprender cómo afectará a cada empresa”.

El sector tecnológico en general ya ha registrado un año récord en cuanto a acuerdos, gracias a una serie de adquisiciones de gran envergadura en los mercados públicos y privados. La tendencia se extendió a la Casa Blanca durante el verano, cuando el gobierno estadounidense adquirió una participación de aproximadamente el 10 % en Intel Corp. en una medida poco convencional destinada a revitalizar la empresa e impulsar la fabricación nacional de chips.

Fue una de las indicaciones más claras de la disposición de Trump a difuminar las fronteras entre el Estado y la industria e intervenir en fusiones y adquisiciones durante su segundo mandato, especialmente en sectores considerados cruciales para la misión. Su administración también adquirió una participación en el productor de tierras raras MP Materials Corp., y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha insinuado acuerdos similares en el sector de defensa .

Trump se ha posicionado, por separado, como un factor decisivo en transacciones de alto perfil. El gobierno obtuvo una de las llamadas acciones de oro de United States Steel Corp. como condición para aprobar su adquisición por parte de la japonesa Nippon Steel Corp., y el presidente señaló recientemente que se opondrá a cualquier adquisición de Warner Bros. que no incluya la nueva propiedad de CNN.

“El enfoque actual de la administración Trump sobre la regulación de las fusiones es notablemente diferente al de la primera vez”, afirmó Brian Quinn , profesor de la Facultad de Derecho de Boston College. Quinn añadió que no podía imaginar a ningún miembro del Partido Republicano de hace 15 o 20 años que ahora creyera que el gobierno estadounidense “se dedica a elegir a los ganadores”.

Sin duda, los banqueros se preguntarán si podrían haber logrado más en 2025 de no haber sido por el caótico período de principios de año, cuando los acuerdos se suspendieron tras la crisis comercial de Trump que paralizó los mercados. Y, como señal de que los persistentes desafíos económicos aún afectan a algunos sectores de las fusiones y adquisiciones, el número de acuerdos anunciados a nivel mundial se mantiene estable.

Muchas empresas de pequeña y mediana capitalización se han quedado atrás del mercado de valores en general y están optando por seguir sus propios planes estratégicos en lugar de considerar opciones inorgánicas, según Jake Henry, codirector global de la práctica de fusiones y adquisiciones de la consultora McKinsey & Co.

“Piensan: ‘Me conviene más gestionar mi negocio y llegar a buen puerto’. Tiene que ser una oferta explosiva para que acepten”, dijo.

Mientras tanto, las firmas de capital privado, cuya compraventa es un indicador clave para las fusiones y adquisiciones, siguen teniendo dificultades para deshacerse de ciertos activos debido a las diferencias de valoración con los compradores.

Esto ha repercutido en su capacidad para recaudar fondos e invertir en nuevas adquisiciones. Sin embargo, los bancos también están empezando a observar una recuperación en este ámbito, a medida que bajan los tipos de interés y atraen a más compradores potenciales.

“Lo que más motiva a los patrocinadores es su necesidad de devolver dinero a los inversores”, afirmó Saba Nazar, presidente de patrocinadores financieros globales de Bank of America Corp. “Hemos estado en un frenesí de repostería durante los últimos meses”.

Camino al récord

Los negociadores comenzaron el año murmurando sobre récords de fusiones y adquisiciones bajo la administración proempresarial de Trump. Si bien no alcanzarán el hito en 2025, existe una fuerte sensación en Wall Street de que esos primeros sobresaltos solo retrasaron lo inevitable.

Brian Link, codirector de fusiones y adquisiciones en América del Norte en Citigroup Inc., dijo que después del " Día de la Liberación " en abril, esperaba dedicar más tiempo a analizar el impacto de los aranceles en diferentes empresas y cómo adaptarse a ello.

“Ese no ha sido el caso”, dijo. “A menos que el miedo vuelva a invadir el mercado, no parece que haya nada a corto plazo que vaya a cambiar la dinámica”.

