La industria y manufactura sostienen una positiva actividad económica para octubre

Instalaciones de esta planta automotriz. Foto: Cristian Garavito

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó la información de las principales actividades económicas del país para octubre de este año.

Para empezar, la entidad mostró que Índice de Producción Industrial (IPI) fue del 1,1 % y tuvo una recuperación frente al décimo mes del año pasado (-2,2 %), aunque creció menos respecto a septiembre de 2025 (3,7 %).

En octubre de 2025, frente a octubre de 2024, tres de los cuatro sectores industriales registraron variaciones positivas:

Industria manufacturera presentó una variación de 1,9 %

Suministro de electricidad y gas, de 1,9 %

Captación, tratamiento y distribución de agua, de 2,7 %

En contraste, el sector que registró una variación negativa fue el de explotación de minas y canteras, con -2,9 %.

Sin embargo, no todas las actividades tuvieron el mismo resultado. De las 26 actividades industriales de la medición, 18 presentaron variaciones positivas sumando 2,4 puntos porcentuales a la variación anual y 8 actividades tuvieron resultados negativos restando 1,3 puntos porcentuales a la variación anual.

Las que cayeron fueron: fabricación de productos metalúrgicos básicos (-14,2 %), fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. (-6,9 %), extracción de petróleo crudo y gas natural (-4,3 %), fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón (-3,6 %), fabricación de productos de caucho y de plástico (-3,1 %), distribución de combustibles gaseosos por tuberías (-2,1 %), transformación de la madera y fabricación de productos de madera (-1,6 %) y elaboración de bebidas (-1,5 %).

Al mirar el panorama general, en el periodo de noviembre de 2024-octubre de 2025 frente al periodo a noviembre de 2023- octubre de 2024 el IPI presentó una variación de 0,1 %, lo que muestra su recuperación.

Un zoom en la manufactura

Dentro de las actividades industriales, una de las más destacadas es la manufactura. Para el mes de octubre de 2025, frente a 2024, la producción real de dicha industria presentó una variación de 1,9 %, las ventas reales de 2,4 % y el personal ocupado de 0,7 %.

Aunque el desempeño fue menor al de septiembre, que registró una variación de 5,2 %, las ventas reales de 5,3 % y el personal ocupado de 0,8 %.

De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 25 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 3,7 puntos porcentuales a la variación total anual y 14 subsectores con variaciones negativas que restaron en conjunto 1,9 puntos porcentuales a la variación total.

De otro lado, en los últimos doce meses hasta octubre de 2025, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de 1,9 %, las ventas reales de 2,1 % y el personal ocupado 0,3 %.

