El consumo de energía creció con fuerza en el país durante mayo y marcó un máximo diario

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La demanda energética en Colombia no para de crecer. Solo en mayo de 2026 fue de fue de 7,664.62 GWh, por lo que aumentó 8,75 % respecto al mismo mes de 2025, por lo que alcanzó un valor máximo histórico de 261.86 GWh-día el 15 de mayo de 2026.

Así lo muestran los datos de XM, coordinamos la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administramos el Mercado de Energía Mayorista (MEM).

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“Este comportamiento estuvo principalmente asociado a las condiciones climáticas que se presentaron en el país, resaltando el aumento generalizado de las temperaturas medias y extremas sobre el territorio nacional, según lo informado por el IDEAM”, asegura XM.

Por otra parte, en lo que va acumulado del año 2026 y con corte al 31 de mayo, se tuvo un crecimiento del 5,82 % de la demanda de energía del SIN en comparación al mismo periodo de 2025.

Para el caso del mercado no regulado, la actividad comercial Explotación de minas y canteras fue la que presentó mayor crecimiento de demanda de energía eléctrica durante mayo de 2026 con una variación del 8,5 %, lo que representa un crecimiento de 57.24 GWh respecto a mayo del 2025. Cabe resaltar que su participación en la demanda es del 32,22 %.

El administrador del mercado advierte que los crecimientos de la demanda de energía eléctrica se calculan como el promedio ponderado de los crecimientos de los diferentes tipos de días (comerciales, sábados, domingos y festivos).

Con este tipo de cálculo disminuyen las fluctuaciones que se presentan en los seguimientos mensuales, originados por la dependencia del consumo de energía en relación con el número de días presentados en el mes de análisis.

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¿Quiénes consumen más energía?

Discriminado por tipo de consumidor, respecto al mismo mes del año anterior, en el consumo residencial y pequeños negocios (mercado regulado) se presentó un crecimiento de 9,4 %, equivalente a 427.16 GWh.

De otro lado, el consumo de industria y comercio (mercado no regulado) se presentó un crecimiento de 6,24 %, equivalente a 111.27 GWh.

Por regiones, el crecimiento se dio así:

Chocó es la región del país con mayor crecimiento en la demanda de energía eléctrica en mayo de 2026 con un aumento de 12,40 %

Caribe tuvo un 11,86 % Tolima, Huila y Caquetá (THC) creció el 10,09 % Valle registró 10,09 % Antioquia con 7,63 % Caldas, Quindío y Risaralda (CQR) con 7,16 % Oriente tuvo 6,60 % Sur con 6,46 % Centro con 5,25 %

La región que presentó el menor crecimiento en su consumo de energía fue Guaviare con 4.97%.

En XM seguimos trabajando 24 horas al día para que los colombianos cuenten con el servicio de energía, manteniendo la máxima confiabilidad y calidad.

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