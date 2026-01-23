El corredor entre Medellín y el Oriente antioqueño avanza para ser entregado a la Nación

El concesionario continuará siendo responsable de la operación y mantenimiento del corredor. Foto: Cortesía ANI

El proyecto de Primera Generación (1G) Desarrollo Vial del Oriente de Medellín (DEVIMED) está finalizando su proceso. Es por eso que entrará en etapa de reversión el corredor vial que está concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

El proceso se desarrollará entre el 29 de enero y el 31 de julio del 2026 hasta la entrega formal de la infraestructura a la Nación, a cargo del Invías (Instituto Nacional de Vías).

Durante este periodo, el concesionario continuará siendo responsable de la operación y mantenimiento del corredor y del recaudo de las estaciones de peajes las Palmas y Copacabana (Guarne) que hacen parte de la infraestructura del proyecto.

Además, el concesionario deberá prestar el servicio de grúas y ambulancias cuando se requieran, de acuerdo con lo establecido en el contrato de concesión 0275/96.

Actualmente, la ANI administra cuatro contratos suscritos entre 1994 y 1997, que se encuentran en la fase final de su vida contractual y entrarán en reversión entre 2026 y 2031. Unos de ellos, es DEVIMED.

El proyecto “hoy transita hacia una nueva etapa bajo una supervisión rigurosa del Estado”, señaló Oscar Torres, presidente de la ANI. La entidad destaca que, este proyecto se encuentra en etapa de Operación y Mantenimiento.

La conexión entre Medellín y el Oriente antioqueño

El corredor cuenta con una longitud de 172,5 km y recibió una inversión de COP 977 mil millones (Capex Dic 2025) y COP 1,8 billones (Opex Dic. 2025). Contempló la construcción de:

68,12 km de segundas calzadas completamente iluminadas

Dos túneles sobre la autopista Medellín Santuario

Mejoramiento y rehabilitación de 105,5, km

El proyecto vial beneficia a 450.000 habitantes de los municipios de Guarne, Rionegro, Marinilla, Santuario, El Retiro, La Ceja, Carmen de Viboral y La Unión, de acuerdo con el cálculo de la ANI.

Adicionalmente, la entidad asegura que, con los recursos de excedentes generados en el proyecto, se han realizado obras complementarias en diferentes municipios ubicados dentro del corredor concesionado (Rionegro, La Ceja, El Retiro, Guarne). El valor aproximado ha sido de COP 250.000 millones.

Para el 2026, con los recursos excedentes, en Marinilla se adelantará la construcción de un viaducto de ingreso al sector de los embalses (Guatapé -El Peñón -San Carlos), por un valor de COP 53.000 millones y un intercambiador en el sector Somer en Rionegro, por COP 43.000 millones.

