Arroceros piden protección del Gobierno ante aumento de tensiones comerciales con Ecuador

Fedearroz pide que el grano sea incluido en las medidas de retaliación con el vecino país, ¿por qué?

Redacción Economía
23 de enero de 2026 - 05:58 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: EFE - Germán Reyes
La seguridad en la frontera con Ecuador y el comercio entre ambos países ha sido un tema que ha cobrado relevancia luego de que el gobierno ecuatoriano anunciara un arancel del 30 % para las exportaciones colombianas. Medida que fue correspondida por el gobierno del presidente Gustavo Petro y le sumó el cese de venta de electricidad.

Ante esta coyuntura, la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) les solicitó a los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Agricultura la implementación inmediata de medidas de protección para el sector.

Y es que una de las mayores preocupaciones de los arroceros es la entrada irregular del grano mediante la frontera con Ecuador. El arroz entra de contrabando a precios bajos y en momentos en los que el mercado ha estado saturado de producción y pagándose a precios bajos, como sucedió el año pasado. De hecho, esa fue una de las razones por las que el sector salió dos veces a paro en 2025.

Ante esta situación, el gerente de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, solicita medidas urgentes para proteger la producción arrocera, entre las que se encuentran:

  • Medidas de retaliación: consiste en incluir al arroz de manera indefinida en las medidas de retaliación comercial que el Gobierno Nacional adopte frente a las recientes decisiones del gobierno ecuatoriano.

Al respecto, el Ministerio de Comercio dijo que impondría aranceles del 30 % a 20 productos provenientes de Ecuador, aunque todavía no se sabe cuáles. Es por eso que los arroceros piden que el grano sea uno de ellos.

  • Establecimiento de puerto único: el gremio insiste en la necesidad de designar un puerto único de ingreso para el arroz, medida que permitirá controlar el ingreso de importaciones informales por la frontera terrestre. Este tipo de entradas suelen evadir registros, por lo que representan riesgos sanitarios y facilitan prácticas de lavado de activos y contrabando.

El arroz no es el único producto del agro que se ve afectado por la entrada irregular al país desde el país vecino. Los paperos se han quejado de esta situación, especialmente el año pasado cuando también se vieron afectados por los bajos precios de la papa debido a la sobreproducción. Y la situación se agravaba con la entrada de más producto por la frontera.

Por Redacción Economía

