Sector terciario impulsó el crecimiento en noviembre: ¿cómo le fue a la economía en 2025?

Saber cómo está el pulso de la economía, mes a mes, es el objetivo del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Su finalidad es proporcionar una medida de la evolución de las actividades del país en el corto plazo.

Para el mes de noviembre de 2025, el ISE en su serie original, se ubicó en 131,58, lo que representó un crecimiento de 3,08 % respecto al mismo mes del año pasado (127,65).

Respecto de la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el resultado fue levemente inferior al ubicarse en 126,07, lo que representó un crecimiento de 3,05% frente a 2024 (122,34).

Si se mira el dato acumulado, de enero a noviembre, se registró un crecimiento del 2,86 % respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras que, para el año 2024, se registró un crecimiento de 1,47 %.

Esto quiere decir que la economía tuvo un repunte importante si se compara con 2024. El dato es clave, además, porque permite anticipar y complementar las cifras del PIB (Producto Interno Bruto), que se conocerán el próximo 16 de febrero. Por lo tanto, la cifra de noviembre es la última que da una idea de cómo pudo ser el crecimiento económico en 2025.

La economía por sectores

El ISE también desagrega los resultados del crecimiento económico por actividades primarias, secundarias y terciarias.

Las primarias agrupan los sectores de agropecuarios y la explotación de minas y canteras. Estas registraron 103,63, lo que representó un decrecimiento de 0,09 % respecto al mes de noviembre de 2024 (103,72). El golpe fue mayor si se compara con octubre de 2025, ya que se ubicó en 103,38, lo que representó un decrecimiento de 3,66 %, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario.

Por su parte, las actividades secundarias (industria manufacturera y construcción) se mantuvieron en la misma línea al caer un 0,08 % respecto al mes de noviembre de 2024 (102,01). Y también el golpe fue mayor al compararlo con la serie ajustada de octubre, pues el decrecimiento fue del 2,39 %.

Finalmente, el que se destacó fue el sector terciario que está compuesto por actividades como el suministro de servicios públicos (agua, luz, gas), comercio, telefonía, el sector financiero e inmobiliario, actividades profesionales, educación, entretenimiento y similares.

El índice de las terciarias, en su serie original, se ubicó en 147,48, lo que representó un crecimiento de 4,22 % respecto al mes de noviembre de 2024 (141,51).

Pero el repunte fue muy leve frente a octubre de 2025, porque en su serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubicó en 141,32, lo que significó una subida de 0,05 %, frente al mes anterior (141,24).

