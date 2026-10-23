Para 2028 y 2029, en materia de reconstrucción, es llegar a 20.000 viviendas nuevas para las…

De acuerdo con Beltrán, en los próximos nueve meses se invertirán COP 1,7 billones de dineros públicos para vivienda nueva por cuenta del terremoto para los próximos nueve meses. Los recursos saldrán del Fonvivienda y el Fondo Milagro.

La reconstrucción total por el terremoto costará COP 54 billones, según cifras actualizadas por Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda. De ese valor, casi COP 20 billones se deben destinar exclusivamente a vivienda.

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El costo de la reconstrucción por el terremoto ascenderá a COP 54 billones

Para 2028 y 2029, en materia de reconstrucción, es llegar a 20.000 viviendas nuevas para las zonas afectadas. Con subsidios hasta por 90 salarios mínimos para vivienda nueva y, en mejoramiento, hasta por 18 salarios mínimos. Estos recursos se invertirán en Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Risaralda y Quindío, aseguró Beltrán.

Las cifras del Ministerio indican que el terremoto dejó más de 203.000 viviendas averiadas y 51.778 destruidas. Para un total que supera las 255.000.

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¿Cómo avanza la reconstrucción por el terremoto?

De acuerdo con Beltrán, el esfuerzo de reconstrucción se ha diseñado en tres fases.

La primera ha sido de atención inmediata ante la tragedia, que afectó a casi 300.000 personas en 16 departamentos. Los impactos no solo fueron para viviendas, claramente, sino también a cerca de 150 sistemas de acueducto y más de 300 infraestructuras de saneamiento.

La segunda, que se tomará unos nuevos meses, incluye el foco en la entrega de unidades en entornos urbanos y rurales, 4.700 es la meta en el primer caso y 1.070 en el segundo; por valores de COP 748.000 millones y COP 256.000 millones.

También se le suma el mejoramiento de vivienda (19.000 unidades) y las donaciones de unidades (hasta el momento van 1.077 unidades).

En un tercer momento es que se contemplan subsidios para vivienda nueva por hasta 90 salarios mínimos y en mejoramiento por hasta 18 salarios mínimos, como ya se dijo.

La agenda del Estado en vivienda

Más allá de la atención por el terremoto, el Gobierno centra sus esfuerzos en vivienda a través del Plan Nacional de Desarrollo, que contempla cinco grandes estrategias:

Subsidios por hasta 30 salarios mínimos vivienda nueva VIS y VIP.

Mejoramiento de vivienda con subsidios por hasta 15 salarios mínimos en zonas urbanas y hasta por 10 en zonas rurales.

Saneamiento y titulación de predios con el fin de dar seguridad jurídica a la propiedad.

Vivienda nueva para el campo, que agrupa las zonas con los mayores déficits en números de vivienda, pero también en calidad.

Mejoramiento de parques y zonas comunes.

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