El desempleo volvió a caer en septiembre: estos fueron los sectores con más empleos

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó el resultado de la medición de mercado laboral para el mes de septiembre. En ese mes el desempleo cayó al 8,0%, pues en el mismo mes de 2025 fue 8,2 % y en agosto registró 8,6 %.
De otro lado, la tasa global de participación se ubicó en 63,8 % y la tasa de ocupación en 58,7 %, en tanto que en septiembre de 2025 estas tasas fueron 63,9 % y 58,7 %, respectivamente.
En septiembre de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8, 3%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,1 %. La tasa global de participación se ubicó en 66,1 % y la tasa de ocupación en 60,6 %, en tanto que en septiembre de 2025 estas tasas fueron 66,4 % y 61,0 %, respectivamente.
Respecto a la brecha de género, la información del DANE muestra que las mujeres tienen una tasa de desempleo del 10,1 % y los hombres, de 6,5 %. Esto deja una brecha de 3,5 puntos porcentuales entre ambos géneros, mientras que hace un año era de 2,7 puntos:
Los sectores con más empleados
En el mes de septiembre, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.249 mil personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron:
- Comercio y reparación de vehículos (0,7 puntos porcentuales)
- Industrias manufactureras (0,4 puntos porcentuales)
- Transporte y almacenamiento (0,3 puntos porcentuales)
|Rama de actividad
|Septiembre 2025
|Septiembre 2026
|Distribución (%) 2026
|Población ocupada
|23.927
|24.249
|100
|Comercio y reparación de vehículos
|4.038
|4.201
|17,3
|Industrias manufactureras
|2.674
|2.773
|11,4
|Transporte y almacenamiento
|1.854
|1.938
|8,0
|Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos
|1.711
|1.784
|7,4
|Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos^
|646
|704
|2,9
|Actividades financieras y de seguros
|433
|480
|2,0
|Actividades inmobiliarias
|282
|325
|1,3
|Alojamiento y servicios de comida
|1.926
|1.946
|8,0
|Construcción
|1.561
|1.576
|6,5
|Información y comunicaciones
|427
|406
|1,7
|Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana
|2.997
|2.974
|12,3
|Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios
|2.007
|1.958
|8,1
|Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
|3.371
|3.187
|13,1
En el mismo periodo, obrero, empleado particular y trabajador por cuenta propia fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 0,8 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente.
Desempleo por ciudades
Para el trimestre julio – septiembre 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (23,4%), Cartagena (13,7%) y Tunja (13,2%).
Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Medellín A.M. (7,8%), Villavicencio (7,7%) y Bogotá D.C. (7,6%). Este es el listado completo de las principales ciudades del país:
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