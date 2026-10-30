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El desempleo volvió a caer en septiembre: estos fueron los sectores con más empleos

La tasa de desocupación siguió cayendo en el noveno mes del año. Estos son los detalles del estado del mercado laboral en Colombia.

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Redacción Economía
Feria de empleabilidad realizado en el Movistar Arena de Bogotá
Feria de empleo en Bogotá. Imagen de referencia.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó el resultado de la medición de mercado laboral para el mes de septiembre. En ese mes el desempleo cayó al 8,0%, pues en el mismo mes de 2025 fue 8,2 % y en agosto registró 8,6 %.

De otro lado, la tasa global de participación se ubicó en 63,8 % y la tasa de ocupación en 58,7 %, en tanto que en septiembre de 2025 estas tasas fueron 63,9 % y 58,7 %, respectivamente.

En septiembre de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8, 3%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,1 %. La tasa global de participación se ubicó en 66,1 % y la tasa de ocupación en 60,6 %, en tanto que en septiembre de 2025 estas tasas fueron 66,4 % y 61,0 %, respectivamente.

Respecto a la brecha de género, la información del DANE muestra que las mujeres tienen una tasa de desempleo del 10,1 % y los hombres, de 6,5 %. Esto deja una brecha de 3,5 puntos porcentuales entre ambos géneros, mientras que hace un año era de 2,7 puntos:

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Los sectores con más empleados

En el mes de septiembre, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.249 mil personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron:

  • Comercio y reparación de vehículos (0,7 puntos porcentuales)
  • Industrias manufactureras (0,4 puntos porcentuales)
  • Transporte y almacenamiento (0,3 puntos porcentuales)
Rama de actividadSeptiembre 2025Septiembre 2026Distribución (%) 2026
Población ocupada23.92724.249100
Comercio y reparación de vehículos4.0384.20117,3
Industrias manufactureras2.6742.77311,4
Transporte y almacenamiento1.8541.9388,0
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos1.7111.7847,4
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos^6467042,9
Actividades financieras y de seguros4334802,0
Actividades inmobiliarias2823251,3
Alojamiento y servicios de comida1.9261.9468,0
Construcción1.5611.5766,5
Información y comunicaciones4274061,7
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana2.9972.97412,3
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios2.0071.9588,1
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca3.3713.18713,1

En el mismo periodo, obrero, empleado particular y trabajador por cuenta propia fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 0,8 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente.

Desempleo por ciudades

Para el trimestre julio – septiembre 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (23,4%), Cartagena (13,7%) y Tunja (13,2%).

Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Medellín A.M. (7,8%), Villavicencio (7,7%) y Bogotá D.C. (7,6%). Este es el listado completo de las principales ciudades del país:

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Por Redacción Economía

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