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El dólar se fortalece a nivel global por el alza del petróleo y los temores inflacionarios

En septiembre, el dólar se fortaleció frente a numerosas divisas y el índice DXY subió 2 %. Estas son las razones, según los analistas.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
Dólares
El dólar se ha fortalecido de cara a las principales monedas del mundo.
Foto: Bloomberg - Scott Eells

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El dólar global mantiene su tendencia al alza. El índice DXY cerró septiembre con un avance del 2 % y, en los últimos 30 días, con corte al 9 de octubre, acumula una subida del 3,20 %.

Este índice funciona como un termómetro de la fortaleza del dólar, pues mide su comportamiento frente a una canasta de seis monedas: el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo.

Si el DXY sube, significa que el dólar se está fortaleciendo globalmente y, por extensión, suele presionar al alza el precio de la…

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

DiegoOjeda95 dojeda@elespectador.com
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