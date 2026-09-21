El empleo ganaría fuerza en los últimos tres meses del año

Parte importante de esto responde a la estacionalidad que se presenta en estas fechas,…

ManpowerGroup encuestó a más de 600 empleadores a nivel nacional. El 48 % de ellos señaló que prevé aumentar su plantilla entre octubre y diciembre, mientras que el 37 % no contempla cambios y el 13 % planea reducirla.

Las cifras de mercado laboral del DANE, con corte a julio, muestran que en Colombia el desempleo es del 8,1 %, mientras que la ocupación es del 59,5 %. Una encuesta anticipa que estos indicadores cerrarán el año en un terreno más favorable.

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Parte importante de esto responde a la estacionalidad que se presenta en estas fechas, como lo es la temporada decembrina, que es la fecha comercial más importante del año.

Pero ManpowerGroup afirma que este comportamiento también se explica al crecimiento de las empresas y la generación de empleos, que es lo que los empleadores señalaron en la encuesta. Los desafíos económicos aparecen como el principal motivo entre quienes consideran disminuir su plantilla.

“Los resultados muestran una perspectiva positiva para el empleo en Colombia durante el cierre de 2026. El incremento de la Tendencia Neta de Empleo evidencia que las empresas mantienen planes de crecimiento y generación de oportunidades laborales para su talento de alto impacto, aunque en un entorno en el que los desafíos económicos continúan influyendo en las decisiones sobre las plantillas”, afirmó Javier Echeverri, presidente de ManpowerGroup Colombia.

Se espera que los sectores que tendrán un mayor protagonismo en la generación de empleo sean el automotriz (72%), y tecnología y servicios TI (54%). De igual forma tienen buenas perspectivas de contratación los sectores de telecomunicaciones y medios; manufactura; recursos naturales, energía y servicios públicos; y servicios profesionales, científicos y técnicos.

De estas, las organizaciones con menos de 10 colaboradores son las que presentan las expectativas más altas, con 49 %, lo que se traduce en un crecimiento de 36 puntos frente al mismo periodo del año pasado.

Desde una mirada regional, Barranquilla es la ciudad con las mejores expectativas de empleo, con 48%, mientras Medellín alcanza 44%, además, la capital antioqueña es la de más crecimiento (+24 p.p.).

“No obstante, los empleadores identifican algunos factores que pueden limitar esta contratación, entre ellos la presión sobre los costos, la falta de experiencia requerida, la disminución general de la contratación y el impacto de la automatización impulsada por inteligencia artificial en determinados puestos y tareas. También señalan brechas en habilidades técnicas e interpersonales”, concluye ManpowerGroup.

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