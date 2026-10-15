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El Fondo Milagro empieza su funcionamiento con cerca de COP 1 billón

El gerente del fondo explicó que habrá un tablero alimentado con datos para que la ciudadanía pueda ver en qué se están invirtiendo los recursos y en qué porcentaje avanzan los proyectos. 

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Redacción Economía
Lanzamiento del nuevo billete $ 100.000 pesos colombiano.
El Fondo Milagro apoyará las labores de reparación y reconstrucción.
Foto: Cristian Garavito

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Este jueves, ante la Comisión Accidental Bicameral de Seguimiento a la Atención de los Damnificados, el gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe Tamayo, explicó el papel que tendrá este mecanismo en las labores de reconstrucción y reparación tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Uribe recordó que el fondo se financia con un patrimonio autónomo, el cual ha sido constituido por el Ministerio de Hacienda y cuyos recursos son administrados por una fiducia.

Ante los congresistas, el gerente del Fondo Milagro explicó que este se abrirá con los primeros COP 624.000 provenientes de un crédito con la banca multilateral. A esto se suma otra partida por COP 360.000, lo que suman cerca de COP 1 billón.

El Fondo se abrirá con los primeros 624.000 millones, el origen de eso es un crédito con la banca multilateral. Hay otra partida de unos 360.000 millones, ahí está cerca de 1 billón.

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Uribe también puntualizó que hoy debe quedar listo el manual operativo, así como el de contratación y el reglamento del consejo del fondo. También se avanzará en los diagnósticos de las viviendas afectadas para adelantar las labores de demolición y reconstrucción, así como de reparación.

“El fondo no reemplaza las instituciones. Somos una entidad de apoyo. La nación sigue teniendo a todos sus actores tradicionales, al igual que los entes territoriales”, resaltó, al referirse a estos como sus primeros aliados en el territorio, pues son ellos quienes ayudan a identificar las necesidades y los proyectos.

El plan incluye la dinamización económica de las zonas afectadas, especialmente en rubros como el comercio y la industria. Para esto se contratará talento y proveedores locales.

Las herramientas tecnológicas también serán puestas a disposición. Se empleará inteligencia artificial para el manejo de la información y también se habilitará un tablero digital para que la ciudadanía pueda ver en qué se están invirtiendo los recursos y en qué porcentaje avanzan los proyectos.

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Por Redacción Economía

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